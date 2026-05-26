Goleada na final e festa da torcida marcam decisão do Municipal de Futebol em Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Este final de semana foi movimentado na cidade de Sengés, nos Campos Gerais, com a decisão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2026. Com uma disputa recheada de lances decisivos, participação dos moradores e adrenalina, a final tomou conta dos gramados, arquibancadas e conversas nas ruas da cidade. Enquanto uns celebravam a vitória, outros lamentavam lances que poderiam mudar o resultado final.

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A decisão aconteceu na noite do último sábado (23), entre a equipe do Elite F.C e JRS/Nacional, equipe que disputou a final com um histórico impressionante: venceu todas as disputas até chegar à última partida da competição.

A final reuniu atletas, torcedores e famílias em um clima de festa esportiva que reforçou a força do futebol amador no município. Em campo, dedicação, raça e emoção não faltaram. Fora dele, a torcida fez sua parte, transformando cada rodada em um verdadeiro espetáculo para a comunidade sengeana.

Invicta no campeonato, a equipe do JRS/Nacional goleou o time adversário em um placar de 3 a 0, e levou o título de campeã para a casa. O Elite F.C terminou a competição com o vice-campeonato, enquanto o Boleiros F.C garantiu a terceira colocação após uma trajetória marcada pela competitividade e bons resultados.

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Para a prefeitura de Sengés, o momento ficou marcado na história da cidade. “Encerramos mais uma edição do campeonato, celebrando o talento, a dedicação e o espírito esportivo das equipes e atletas. Agradecemos a todos os envolvidos e à nossa população, que prestigiaram mais um grande evento do esporte sengeano”, destacou.

Mais do que definir campeões, o torneio voltou a mostrar a importância do esporte como ferramenta de integração social, lazer e valorização dos talentos locais. Ao longo do campeonato, dezenas de atletas participaram das partidas, movimentando bairros, famílias e apaixonados pelo futebol em diferentes regiões da cidade.

Além da disputa dentro de campo, o campeonato também ajudou a fortalecer o comércio local e incentivar a prática esportiva entre crianças e jovens, que acompanharam os jogos e viram de perto atletas da cidade em ação.