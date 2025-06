Polícia Civil recebe denúncia de mais um túmulo arrombado em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – A Polícia Civil de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, investiga mais um caso de violação de sepultura no Cemitério Municipal. Um segundo túmulo foi encontrado aberto na última quarta-feira (25), apenas um dia após o primeiro caso, que levantou suspeitas do crime de necrofilia, devido à possibilidade de abuso sexual contra o cadáver.

O primeiro caso foi registrado na madrugada da última terça-feira (24), quando os policiais foram informados de que o túmulo de uma idosa de 70 anos de idade estava violado. De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, há a suspeita de que o corpo da idosa tenha sido violentada, mas o caso segue sendo investigado para confirmar se houve ou não o abuso do corpo. Relembre o caso.

Apenas um dia após o primeiro caso, a Polícia Civil foi acionada novamente, pois um outro túmulo havia sido invadido, o que ampliou as investigações, que seguem sendo realizadas pelas forças responsáveis.