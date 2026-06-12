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Prefeito da região se envolve em acidente com caminhão e carro fica destruído na BR-369

Carro de Rafael Sampaio, prefeito de Cornélio Procópio, bateu na traseira de uma Mercedes-Benz; prefeito não sofreu ferimentos graves

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/06/2026 às 14h35 Atualizada em 12/06/2026 às 14h39
Prefeito da região se envolve em acidente com caminhão e carro fica destruído na BR-369
Foto: Reprodução/Tarobá

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um acidente envolvendo o prefeito de Cornélio Procópio mobilizou equipes de atendimento na tarde desta quinta-feira (11) na BR-369, no Norte Pioneiro. O veículo conduzido por Rafael Sampaio colidiu contra a traseira de um caminhão e ficou com a parte frontal completamente destruída.

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A colisão aconteceu no início da noite, no quilômetro 77 da rodovia, entre os municípios de Santa Mariana e Cornélio Procópio. Conforme as informações apuradas, Rafael seguia em direção a Cornélio Procópio conduzindo um Volkswagen Virtus quando acabou atingindo a traseira de um caminhão Mercedes-Benz.

Apesar da violência do impacto e dos grandes danos registrados no automóvel, o prefeito não sofreu ferimentos graves. Ele estava sozinho no veículo no momento do acidente.

Equipes da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência. Os socorristas realizaram a avaliação médica ainda no local e, após os procedimentos necessários, Rafael foi liberado.

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O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o tráfego durante o atendimento. Como os veículos foram retirados rapidamente para o acostamento, não houve necessidade de interdição da pista e o fluxo de veículos seguiu normalmente nos dois sentidos da rodovia.

Imagens registradas após o acidente mostram que a frente do Virtus ficou severamente danificada, evidenciando a força da colisão. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, a ocorrência terminou sem vítimas graves.

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Em nota, a prefeitura informou que o prefeito passa bem. As circunstâncias que levaram ao acidente deverão ser analisadas pelas autoridades responsáveis.

Com informações de G1 Paraná e Tarobá.

Foto: Divulgação
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Cornélio Procópío - PR
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Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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