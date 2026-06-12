Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Caminhão invade garagem de residência e vídeo choca moradores em Tomazina

Imagens que circulam nas redes sociais mostram caminhão dentro de um imóvel; até o momento, não há informações oficiais sobre o caso

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/06/2026 às 15h20 Atualizada em 12/06/2026 às 15h28
Caminhão invade garagem de residência e vídeo choca moradores em Tomazina
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (12) tem chamado a atenção de moradores de Tomazina, no Norte Pioneiro. As imagens mostram um caminhão que teria invadido a garagem de uma residência, causando danos significativos na estrutura do imóvel.

Continua após a publicidade

Pelos registros compartilhados na internet, o veículo aparece praticamente dentro da propriedade. O caminhão teria derrubado o muro, destruído o portão e atingido parte da garagem. Também é possível perceber danos no telhado da construção.

Segundo as informações que acompanham as publicações, o acidente teria acontecido na tarde desta sexta-feira. No entanto, até o momento, nenhuma informação oficial foi divulgada pelas autoridades responsáveis, e as circunstâncias da ocorrência ainda não foram confirmadas.

Também não há informações sobre possíveis feridos ou sobre o que teria provocado a invasão do imóvel pelo caminhão.

Continua após a publicidade

A reportagem acompanha o caso e busca informações junto aos órgãos competentes para confirmar os detalhes da ocorrência. Novas informações serão divulgadas assim que houver confirmação oficial.

Assista o vídeo no Facebook da Folha.

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Tomazina realiza Conferência Municipal de Saúde e debate desafios do SUS

Encontro teve como objetivo ampliar a participação popular nas decisões relacionadas à saúde pública, além de avaliar ações já desenvolvidas e levantar propostas para o aprimoramento dos serviços oferecidos à população

 Durante a ação, foram apreendidos 50 gramas de crack e 273 gramas de maconha, além de três aparelhos celulares. Foto: PCPR
TRÁFICO DE DROGAS Há 3 meses

Operação após denúncias derruba ponto do tráfico e leva quatro para a cadeia em Tomazina

Três mulheres e um homem foram presos na noite desta segunda-feira (23) por traficar crack e maconha no município

 Com modelo itinerante, o CastraPet tem ampliado o acesso à castração gratuita na região. Fotos Divulgação
AÇÃO PELO INTERIOR Há 3 meses

CastraPet em Tomazina leva castração gratuita e reforça combate aos maus-tratos no Norte Pioneiro

À frente da ação esteve o delegado-chefe Dr. Amir Salmen, profissional com trajetória consolidada na Polícia Civil do Paraná e reconhecido por sua atuação firme no combate aos maus-tratos contra animais.

Foto: Delegacia de Polícia Civil de Tomazina
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Idoso é preso e condenado por estuprar criança em Tomazina

Homem de 60 anos foi preso nesta segunda-feira (16) e condenado a 29 anos de prisão

 Fundador da Rural Sul Leilões, Diógenes construiu uma trajetória ligada diretamente à pecuária. Foto: Divulgação
REGIÃO EM LUTO Há 3 meses

Diógenes Carneiro: conheça quem foi o leiloeiro encontrado morto em fazenda de Tomazina

Empresário e leiloeiro reconhecido no agronegócio paranaense, Diógenes construiu trajetória à frente da Rural Sul Leilões, com atuação marcante nos Campos Gerais e no Norte Pioneiro

Tomazina - PR
Tomazina - PR
Notícias de Tomazina - PR
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
É COPA! Há 6 horas

Verde e amarelo toma conta do Norte Pioneiro às vésperas da estreia do Brasil
SORTUDO Há 6 horas

Morador do Norte Pioneiro acerta cinco números da Mega-Sena e fatura mais de R$ 31 mil
VENDA ILEGAL Há 7 horas

Mulher é presa por trazer medicamentos ilegais do Paraguai e vender no Norte Pioneiro
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Caminhão invade garagem de residência e vídeo choca moradores em Tomazina
ACIDENTE NA RODOVIA Há 8 horas

Prefeito da região se envolve em acidente com caminhão e carro fica destruído na BR-369

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 12 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Comic’Siq 2026: Quando a imaginação se torna encontro
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados