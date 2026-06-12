Caminhão invade garagem de residência e vídeo choca moradores em Tomazina

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (12) tem chamado a atenção de moradores de Tomazina, no Norte Pioneiro. As imagens mostram um caminhão que teria invadido a garagem de uma residência, causando danos significativos na estrutura do imóvel.

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Pelos registros compartilhados na internet, o veículo aparece praticamente dentro da propriedade. O caminhão teria derrubado o muro, destruído o portão e atingido parte da garagem. Também é possível perceber danos no telhado da construção.

Segundo as informações que acompanham as publicações, o acidente teria acontecido na tarde desta sexta-feira. No entanto, até o momento, nenhuma informação oficial foi divulgada pelas autoridades responsáveis, e as circunstâncias da ocorrência ainda não foram confirmadas.

Também não há informações sobre possíveis feridos ou sobre o que teria provocado a invasão do imóvel pelo caminhão.

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A reportagem acompanha o caso e busca informações junto aos órgãos competentes para confirmar os detalhes da ocorrência. Novas informações serão divulgadas assim que houver confirmação oficial.

Assista o vídeo no Facebook da Folha.