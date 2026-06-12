Verde e amarelo toma conta do Norte Pioneiro às vésperas da estreia do Brasil

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Falta pouco mais de 24 horas para a Seleção Brasileira entrar em campo pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026. Mas, no Norte Pioneiro, a competição já começou há dias.

Continua após a publicidade

Em diferentes cidades da região, ruas ganharam novas cores, crianças voltaram a trocar figurinhas nos recreios, famílias se reuniram para decorar bairros inteiros e o assunto passou a dominar conversas em praças, escolas e grupos de WhatsApp. O verde e amarelo voltou a ocupar espaço na rotina dos moradores, reacendendo uma tradição que há décadas faz parte da cultura brasileira.

Em Jaboti, a paixão pelo futebol tomou conta de uma rua próxima ao Estádio Municipal Antônio Pedro Ventino. O local está sendo transformado na chamada "Rua da Copa", com quase 400 metros de pinturas temáticas que retratam símbolos do Brasil e do futebol. O projeto reuniu escolas, crianças, empresas, voluntários e diversos setores da comunidade, que trabalharam juntos para criar um espaço que já virou ponto de visitação na cidade.

"Rua da Copa" de Jaboti. Foto: Divulgação

Além das pinturas, a iniciativa busca aproximar as novas gerações do clima que tradicionalmente acompanha os Mundiais. A expectativa é que o local também receba atividades ao longo da competição, incluindo encontros para troca de figurinhas e competições de videogame.

Continua após a publicidade

Em Ibaiti, a Vila Esperança também entrou no clima da Copa. Moradores e crianças participaram da pintura da Rua Mario de Souza Pina, que recebeu desenhos do tradicional Canarinho e a frase "Rumo ao Hexa". O projeto, coordenado pela prefeitura, mobilizou famílias inteiras e transformou a preparação para o Mundial em um momento de convivência comunitária.

Arte feita na Vila Esperança, em Ibaiti. Foto: Divulgação

Japira é outra cidade da região que aderiu à tradição. Uma rua foi decorada especialmente para a Copa, reforçando um movimento que se espalha por diferentes municípios do Norte Pioneiro e mostra que a paixão pelo futebol continua viva entre os moradores.

Segunda parte da arte em Ibaiti. Foto: Divulgação

Mas o clima de Copa não está apenas nas ruas.

Continua após a publicidade

Nas escolas, os álbuns de figurinhas voltaram a ser protagonistas dos intervalos. Crianças disputam quem possui as figurinhas mais raras, organizam trocas e compartilham a ansiedade pela estreia da Seleção. Em muitos casos, pais e avós acabam participando da brincadeira, relembrando experiências vividas em Copas anteriores.

Em Wenceslau Braz, essa paixão ganhou até um evento especial. O 1º Encontro Municipal de Colecionadores da Copa 2026 reuniu centenas de pessoas na Casa da Cultura para uma manhã dedicada à troca de figurinhas, brincadeiras e atividades voltadas aos apaixonados pelo Mundial. O encontro mostrou que a tradição continua atravessando gerações e aproximando famílias em torno do futebol.

1º Encontro Municipal de Colecionadores da Copa 2026, em Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

Toda essa movimentação acontece enquanto o Brasil se prepara para iniciar mais uma caminhada em busca do título mundial. Vinte e quatro anos após a conquista do pentacampeonato, em 2002, a torcida brasileira volta a depositar suas esperanças em uma nova geração de jogadores.

Nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick e Neymar Jr. representam a renovação da Seleção e carregam a responsabilidade de tentar colocar novamente o Brasil no topo do futebol mundial. E, como acontece a cada quatro anos, a expectativa cresce conforme a estreia se aproxima.

No Norte Pioneiro, essa esperança pode ser vista nos detalhes. Está nas ruas coloridas, nos desenhos pintados no asfalto, nas figurinhas cuidadosamente guardadas nos álbuns e nos encontros que reúnem famílias inteiras para falar sobre futebol.