Comic’Siq 2026: Quando a imaginação se torna encontro

Por Flávio Mello

Secretário Municipal de Cultura

@flaviomelloescritor

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No próximo dia 28 de junho, o Barracão de Eventos da APAE de Siqueira Campos será tomado por heróis, vilões, aventureiros, personagens fantásticos, gamers, artistas e apaixonados pela cultura pop. A cidade receberá a quinta edição da Comic'Siq, um dos maiores eventos voltados ao universo geek e nerd do Norte Pioneiro do Paraná.

Mais do que um encontro de fãs, uma Comic é um espaço onde diferentes formas de arte e entretenimento se encontram. Quadrinhos, cinema, animações, literatura fantástica, videogames, tecnologia, cosplay, música e cultura digital dividem o mesmo ambiente, criando uma experiência única para pessoas de todas as idades.

O termo "Comic Con" surgiu a partir das grandes convenções de quadrinhos realizadas nos Estados Unidos a partir da década de 1970. Com o passar dos anos, esses encontros cresceram e passaram a reunir todos os aspectos da cultura pop contemporânea. Hoje, eventos desse tipo movimentam milhões de pessoas ao redor do mundo, influenciam a indústria do entretenimento e ajudam a formar novas gerações de artistas, criadores e profissionais da economia criativa.

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A Comic'Siq nasceu justamente com esse espírito: trazer para nossa região um evento capaz de unir diversão, cultura, criatividade e convivência familiar.

Nesta quinta edição, o público poderá participar de concursos de cosplay, visitar estandes com produtos temáticos, aproveitar a praça de alimentação, assistir apresentações artísticas e participar de quizzes e atividades interativas. O evento promete oferecer atrações para todos os gostos, desde os apaixonados por animes e mangás até os fãs de filmes, séries, quadrinhos e jogos eletrônicos.

Um dos grandes destaques deste ano será a presença do renomado dublador Carlos Falat. Dono de uma extensa trajetória na dublagem brasileira, Falat emprestou sua voz a personagens de filmes, desenhos animados, séries e animes que marcaram gerações. Sua participação permitirá que o público conheça de perto um dos profissionais responsáveis por dar vida a personagens que fazem parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Além de conversar com os fãs, ele estará disponível para fotos e interação com o público.

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Mas talvez o aspecto mais importante de um evento como esse seja aquilo que não aparece nos cartazes: a possibilidade do encontro.

Vivemos em uma época em que muitas relações acontecem através das telas. Eventos culturais presenciais tornam-se oportunidades valiosas para reunir pessoas que compartilham interesses comuns, estimular amizades, fortalecer laços comunitários e celebrar a diversidade de gostos e expressões culturais.

O universo geek, que há algumas décadas era visto como um nicho restrito, tornou-se um dos maiores movimentos culturais do planeta. Hoje ele dialoga com a literatura, a educação, a tecnologia, a arte, a ciência e a inovação. Muitos jovens descobrem o hábito da leitura através dos quadrinhos. Outros encontram inspiração para seguir carreiras ligadas ao desenho, design, programação, audiovisual, música ou produção cultural.

Por isso, apoiar eventos como a Comic'Siq é investir também na formação cultural das novas gerações.

Siqueira Campos demonstra, mais uma vez, sua capacidade de acolher iniciativas criativas e oferecer alternativas de lazer e cultura para a população. A realização da quinta edição do evento consolida um trabalho que vem crescendo ano após ano e que já se tornou referência regional.

Seja para encontrar personagens favoritos, descobrir novos artistas, participar das atividades ou simplesmente viver um domingo diferente ao lado da família e dos amigos, a Comic'Siq promete ser uma experiência inesquecível.

No dia 28 de junho, os portões estarão abertos para um universo onde a imaginação não tem limites.

E, afinal, talvez seja justamente isso que a cultura faz de melhor: reunir pessoas para sonhar juntas.

Flávio Mello é escritor, músico e gestor cultural paulistano, com obra marcada por lirismo urbano, crítica social e escuta sensível. Após um acidente na juventude, encontrou na literatura um caminho de reconstrução e expressão profunda. Estabelecido em Siqueira Campos (PR), transformou a cena cultural local por meio de projetos, festivais e políticas públicas, sendo amplamente reconhecido por seu impacto regional. Sua escrita transita entre o realismo brutal e a poesia do cotidiano, abordando temas como infância, fé, masculinidade e resistência. É membro de academias literárias e segue criando, também na música, com um projeto de doom metal filosófico.