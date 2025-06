Caso de suposto estupro de cadáver fecha cemitério de Wenceslau Braz

De acordo com informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, o corpo de uma idosa de 70 anos pode ter sido alvo de um possível abuso sexual após a violação de seu túmulo no Cemitério Municipal. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Na madrugada desta terça-feira (24), um caso grave mobilizou a Polícia Civil e a Polícia Científica em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. De acordo com informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, o corpo de uma idosa de 70 anos pode ter sido alvo de um possível abuso sexual após a violação de seu túmulo no Cemitério Municipal.

Segundo as apurações da reportagem, a vítima havia sido sepultada na última quinta-feira (19), quatro dias atrás. Segundo um dos filhos da mulher, que preferiu não ser identificado, que conversou com a reportagem, a família recebeu informações de que o túmulo dela havia sido violentado, mas que não haviam maiores informações que pudessem comprovar o abuso.

Em contato com a reportagem, a Polícia Civil afirmou que estava aguardando a Polícia Científica para maiores investigações. Além disso, a Polícia Civil não confirmou à reportagem se o caixão também havia sido violado, mas que estariam aguardando a Polícia Científica para maiores investigações, o que leva à suspeita de um possível estupro do cadáver, que configura como crime de necrofilia.

Contudo, maiores informações devem ser apuradas conforme o andamento das investigações da Polícia Científica, que já esteve na cidade afim de iniciar os procedimentos cabíveis ao caso.