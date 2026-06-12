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Morador do Norte Pioneiro acerta cinco números da Mega-Sena e fatura mais de R$ 31 mil

Aposta feita em Santo Antônio da Platina ficou a um número do prêmio milionário; Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 12 milhões

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/06/2026 às 16h34
Morador do Norte Pioneiro acerta cinco números da Mega-Sena e fatura mais de R$ 31 mil
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Por pouco o prêmio milionário não veio para o Norte Pioneiro. Um morador de Santo Antônio da Platina acertou cinco das seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena nesta quinta-feira (11) e faturou R$ 31.988,67.

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A aposta platinense foi uma das contempladas na quina do concurso. Além dela, outras quatro apostas registradas em Curitiba também acertaram cinco números e levaram o mesmo valor para casa.

Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse mais uma vez.

Com isso, o próximo sorteio da Mega-Sena, que acontece nesta sexta-feira (12), deve pagar cerca de R$ 12 milhões para quem acertar todas as dezenas.

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Enquanto o prêmio máximo segue sem dono, um morador do Norte Pioneiro já tem motivos de sobra para comemorar após transformar uma aposta simples em quase R$ 32 mil.

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