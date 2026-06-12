Mulher é presa por trazer medicamentos ilegais do Paraguai e vender no Norte Pioneiro

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SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma mulher de 37 anos foi presa na manhã desta quinta-feira (11) por importar medicamentos ilegais para emagrecimento do Paraguai e comercializar em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

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De acordo com a Polícia Civil, a mulher estava sendo investigada pela prática, e foi flagrada com os medicamentos dentro de um estabelecimento comercial no centro da cidade.

As investigações tiveram início após uma série de denúncias sobre a venda irregular de um medicamento para emagrecimento proibido no Brasil. Com a participação de delegados e agentes da Polícia Judiciária, as equipes deram início à operação.

Durante as buscas, os policiais encontraram cinco frascos do medicamento em uma geladeira, medicamentos que foram comprados no Paraguai para a venda na região. Os medicamentos foram apreendidos e a mulher presa em flagrante. Posteriormente, ela foi liberada mediante pagamento de fiança.