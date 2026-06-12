12 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná

CNH mais barata

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou projeto que reduz em cerca de 55% o custo dos exames obrigatórios para obtenção e renovação da CNH. Com a mudança, o exame médico passa de R$ 127,06 para R$ 60, e a avaliação psicológica de R$ 277,68 para R$ 120. A proposta também prevê atendimento mais próximo da residência dos usuários e autoriza o Detran-PR a custear intérpretes de Libras para candidatos com deficiência auditiva.

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Em Brasília

A prefeita Elizabeth Schmidt esteve em Brasília para tratar da liberação de áreas da União destinadas a projetos em Ponta Grossa. Entre os pedidos estão terrenos para a construção de um Departamento de Zoonoses, bases da Guarda Municipal e do Samu, além de uma área para 72 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. A agenda contou com a participação do deputado federal Aliel Machado (PV).

Receita premiada

O merendeiro Evandro dos Santos, do Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Vicente de Carli, em Francisco Beltrão, está entre os vencedores nacionais do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo FNDE. Com o prato “Yaki do Chefe”, ele conquistou uma das 55 receitas premiadas do país. Além de receber R$ 5 mil, garantiu R$ 8 mil para melhorias na cozinha da escola.

Novo deputado

O ex-prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, tomou posse na Câmara dos Deputados e passa a representar o Paraná em Brasília. Filiado ao União Brasil, ele assume a vaga deixada por Nelson Padovani e afirma que terá como prioridades temas ligados à carga tributária, geração de empregos, poder de compra da população e investimentos em infraestrutura para os municípios paranaenses.

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Armazenagem

O Paraná possui a terceira maior capacidade de armazenagem agrícola do Brasil, com espaço para 35,7 milhões de toneladas e 1.372 estabelecimentos, segundo o IBGE. O Estado fica atrás apenas de Mato Grosso e Rio Grande do Sul e concentra 16,6% da capacidade nacional. As cooperativas respondem por mais da metade dessa estrutura, fundamental para dar suporte à safra recorde estimada em 45,7 milhões de toneladas em 2026.

Primeira internacional

A primeira Maratona Internacional de Maringá deve reunir cerca de 15 mil atletas entre os dias 20 e 22 de novembro. Com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, o evento terá premiação superior a R$ 300 mil e pretende atrair corredores de elite do Brasil e do exterior. As inscrições serão abertas em 23 de junho, às 14h, pela plataforma Ticket Sports, com informações e atualizações divulgadas também pelo perfil oficial @maratonamaringa.

Conservação viária

A Prefeitura de Cascavel iniciou uma nova etapa do programa de conservação viária com serviços de microrrevestimento asfáltico nos bairros Maria Luiza e Universitário. Nesta fase, serão atendidas 38 quadras, somando mais de 63 mil metros quadrados. O contrato prevê a recuperação preventiva de cerca de 1 milhão de metros quadrados de pavimentação em todas as regiões da cidade nos próximos meses.

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Leilão de veículos

A Prefeitura de São José dos Pinhais promoverá, nos dias 29 e 30 de junho, três leilões on-line de veículos apreendidos e não retirados pelos proprietários. Os certames incluem veículos conservados aptos para circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas destinadas à reciclagem. A participação será exclusivamente pela internet, mediante cadastro prévio na plataforma responsável pelos leilões.

100% LED

A Prefeitura de Jussara vai instalar 251 novos pontos de iluminação pública em LED e ampliar a rede em uma das principais vias do município. Com a conclusão das obras, a cidade passará a ter 100% da iluminação pública equipada com a tecnologia, que oferece maior eficiência energética, menor custo de manutenção e mais segurança para moradores e motoristas. ([tribunadecianorte.com.br][1])

Barragem segura

O Ministério Público do Paraná recomendou que a Prefeitura de Quatro Barras regularize a documentação de segurança da Barragem 0209-A. A medida considera a previsão de El Niño no segundo semestre de 2026, com risco de chuvas acima da média. O município terá de apresentar inspeções, planos de emergência e segurança da estrutura. A barragem já havia sido notificada pelo IAT e segue sem os documentos exigidos por lei.

Terceiro setor

O Senado aprovou por unanimidade o projeto do senador Flávio Arns (PSB) que mantém benefícios tributários para entidades sem fins lucrativos. A proposta corrige efeitos da Lei Complementar 224/2025 e evita que Apaes, Pestalozzis, creches e hospitais filantrópicos percam isenções fiscais. O texto recebeu 69 votos favoráveis e segue para análise da Câmara dos Deputados.