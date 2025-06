Madrugada registrou sensação térmica de -6,3 graus em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A madrugada desta quarta-feira (25) teve as temperaturas mais frias registradas no Paraná neste ano. Em várias regiões do estado o Simepar registrou temperaturas abaixo de 0°C, como é o caso de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Além disso, se os registros nos termômetros foram baixos, a sensação térmica foi menor ainda.

No município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, a estação do Simepar registrou a temperatura de 2,7 graus negativos as 07h00 desta quarta-feira. Já a sensação térmica durante da madrugada foi menor ainda com 6,3°C negativos. O município dos Campos Gerais ficou atrás apenas de Francisco Beltrão (-7,8°C) e Guarapuava (-6,9°C).

Se por um lado o frio intenso deixou vários locais cobertos pelo gelo formando um cenário de inverno, por outro as baixas temperaturas podem ter causado a morte de um homem de 40 anos que foi encontrado sem roupas por volta das 08h00 na região do Portal do Sertão. VEJA MAIS AQUI.

O meteorologista Lizandro Jacobsen, do Simepar, explica que a sensação térmica é a temperatura real que o corpo humano sente em relação a temperatura registrada pelos termômetros. “Em épocas de calor, é feito o cálculo baseado na umidade relativa e na temperatura do ar. Quanto mais alta a temperatura e quanto maior a umidade relativa, maior é o índice de calor, ou sensação térmica”, afirma.

Lizandro ainda explica que a sensação térmica pode ser influenciada por alguns fatores como o vento, por exemplo, que faz com que a temperatura real que o corpo sente seja menor do que aquela registrada no ambiente.

Para esta quarta-feira, o site Climatempo prevê temperatura mínima de 1°C e máxima de 15°C em Jaguariaíva, com ventos de 8km/h com céu limpo e ensolarado. As temperaturas voltam a cair após as 18h00 e não há previsão de chuva.