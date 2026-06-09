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Polícia Militar realiza operação contra bicicletas motorizadas na região

Ação foi deflagrada durante o fim de semana em Jaguariaíva e teve como foco bicicletas motorizadas em situação irregular

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/06/2026 às 15h28
Polícia Militar realiza operação contra bicicletas motorizadas na região
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A equipe da Polícia Militar realizou na tarde do último domingo (07) uma operação de fiscalização de trânsito com foco nas bicicletas motorizadas. A ação foi deflagrada no município de Jaguariaíva e cinco bicicletas foram apreendidas.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a ação foi realizada no bairro Primavera onde vários veículos foram flagrados em situação irregular. Ao todo, cinco bicicletas motorizadas foram apreendidas. Também foram aplicadas multas de trânsito e um motorista foi flagrado dirigindo sem habilitação.

De acordo com a PM, a ação faz parte de fiscalizações permanentes de trânsito que estão sendo realizadas no município com objetivo de aumentar a segurança para motoristas e pedestres.

A PM ainda reforçou que bicicletas motorizadas e ciclomotores estão sujeitos a seguir normas do Código de Trânsito Brasileiro com condutores habilitados e veículos regularizados em condições de circular.

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Foto: Divulgação.
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