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Jaguariaíva tem três turmas realizando dois cursos de qualificação profissional

Capacitação em Informática e Auxiliar Administrativo é realizada em parceria com o SENAI

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
08/06/2026 às 11h15
Jaguariaíva tem três turmas realizando dois cursos de qualificação profissional
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (SEMEC), a Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família (SEDESMF), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e o SENAI Unidade Jaguariaíva, está ofertando três novas turmas de qualificação profissional no município. As ações fazem parte das iniciativas de formação voltadas à ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.

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As aulas já estão em andamento e incluem duas turmas do curso de Auxiliar Administrativo, distribuídas nos períodos matutino e vespertino, além de uma turma do curso de Auxiliar de Informática. Ao todo, os cursos reúnem 92 alunos matriculados, sendo 36 participantes no período da manhã e 32 no período da tarde no curso administrativo, além de 24 alunos na formação de informática.

O curso de Auxiliar Administrativo teve início no dia 18 de maio, enquanto o curso de Auxiliar de Informática começou em 25 de maio. Ambos possuem carga horária de 160 horas e são realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), instituição responsável pela condução técnica das atividades de formação profissional.

As capacitações têm como foco o desenvolvimento de competências básicas e práticas voltadas às rotinas administrativas e ao uso de ferramentas de informática, áreas consideradas essenciais para a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho formal e em atividades de apoio administrativo.

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As turmas contam com alunos atendidos por diferentes programas sociais e de formação do município, integrando ações entre assistência social e educação profissional. A iniciativa envolve unidades dos CRAS, que atuam na identificação e encaminhamento de participantes interessados em qualificação.

A parceria entre a administração municipal e o SENAI busca ampliar o acesso a cursos profissionalizantes gratuitos, contribuindo para a formação técnica da população e para o fortalecimento das políticas públicas de capacitação em Jaguariaíva.

Foto: Divulgação.
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