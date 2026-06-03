Acidente deixa mulher ferida em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, na noite desta terça-feira (02). O estado de saúde do motorista não foi divulgado, e a PRE afirma que ele não estava no local quando a equipe chegou.

Continua após a publicidade

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30, no trecho da rodovia que liga Jaguariaíva a Sengés. Conforme o relatório, a caminhonete, com placas de Ponta Grossa, tombou na rodovia, por motivo ainda desconhecido até o momento.

A passageira do veículo foi socorrida por uma ambulância da concessionária EPR Litoral Pioneiro, e encaminhada ao Hospital Carolina Lupion com ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PRE, o condutor da caminhonete teria deixado o local antes da chegada das equipes.

Continua após a publicidade

As circunstâncias que levaram ao tombamento serão apuradas pelas autoridades competentes.