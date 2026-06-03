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Acidente deixa mulher ferida em Jaguariaíva

Caminhonete capotou na PR-151 na noite desta terça-feira (02)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM FOLHA PARANAENSE
03/06/2026 às 09h36
Acidente deixa mulher ferida em Jaguariaíva
Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (02). Foto: Reprodução/Folha Paranaense

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, na noite desta terça-feira (02). O estado de saúde do motorista não foi divulgado, e a PRE afirma que ele não estava no local quando a equipe chegou.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30, no trecho da rodovia que liga Jaguariaíva a Sengés. Conforme o relatório, a caminhonete, com placas de Ponta Grossa, tombou na rodovia, por motivo ainda desconhecido até o momento.

A passageira do veículo foi socorrida por uma ambulância da concessionária EPR Litoral Pioneiro, e encaminhada ao Hospital Carolina Lupion com ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PRE, o condutor da caminhonete teria deixado o local antes da chegada das equipes.

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As circunstâncias que levaram ao tombamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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