Motorista abandona passageira ferida após caminhonete capotar na região

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um motorista abandonou uma mulher ferida após a caminhonete que eles estavam capotar. O acidente foi registrado na noite da terça-feira (02) na rodovia PR151, trecho que passa pelo município de Jaguariaíva, Nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu uma caminhonete Renault Oroch com placas de Ponta Grossa.

Conforme os dados do boletim de ocorrência, o veículo seguia no sentido Jaguariaíva a Sengés quando, na altura do km 215, o motorista perdeu o controle da direção e capotou a caminhonete.

Ainda segundo as informações da PRE, após capotar o veículo o motorista fugiu do local deixando para trás uma mulher de 57 anos que estava como passageira. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.

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A equipe da PRE e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.