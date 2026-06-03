Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Motorista abandona passageira ferida após caminhonete capotar na região

Acidente aconteceu na rodovia PR151 no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva a Sengés

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
03/06/2026 às 15h07
Motorista abandona passageira ferida após caminhonete capotar na região
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um motorista abandonou uma mulher ferida após a caminhonete que eles estavam capotar. O acidente foi registrado na noite da terça-feira (02) na rodovia PR151, trecho que passa pelo município de Jaguariaíva, Nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu uma caminhonete Renault Oroch com placas de Ponta Grossa.

Conforme os dados do boletim de ocorrência, o veículo seguia no sentido Jaguariaíva a Sengés quando, na altura do km 215, o motorista perdeu o controle da direção e capotou a caminhonete.

Ainda segundo as informações da PRE, após capotar o veículo o motorista fugiu do local deixando para trás uma mulher de 57 anos que estava como passageira. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.

Continua após a publicidade

A equipe da PRE e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (02). Foto: Reprodução/Folha Paranaense
ACIDENTE NA PR-151 Há 10 horas

Acidente deixa mulher ferida em Jaguariaíva

Caminhonete capotou na PR-151 na noite desta terça-feira (02)

 Foto: Reprodução/Redes Sociais
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Jaguariaíva passa a contar com ambulância para procedimentos de alta complexidade

Veículo vai compor a frota do SAMU e também vai aumentar a agilidade de atendimento a casos graves na região

 O empresário jaguariaivense Orlando Dib. Foto: Divulgação
HOMENAGEM Há 4 dias

Orlando Dib: Jaguariaíva eterniza legado de um dos maiores empresários de sua história com lei inédita

Lei transforma o nome de Orlando Dib em símbolo do empreendedorismo local e cria reconhecimento anual para destaques da economia jaguariaivense

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Jaguariaíva intensifica ações de fortalecimento da Saúde Mental no município

Atividades envolvem capacitações técnicas, seminários e ações de educação permanente direcionadas aos profissionais da rede pública de saúde e educação

 Prefeito Juca Sloboda e o secretário de Educação, Roni Miranda, durante a entrega dos veículos. Foto: Divulgação
EDUCAÇÃO Há 1 semana

Com aporte milionário, Governo reforça educação de Jaguariaíva com novos ônibus escolares

Veículos foram entregues nesta segunda-feira (25), e fazem parte de uma aquisição de 687 veículos que serão repassados a 340 municípios paranaenses

Jaguariaíva - PR
Jaguariaíva - PR
Notícias de Jaguariaíva - PR
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3466 04-06-2026 Há 40 minutos

ED 3466 04-06-2026
OBRAS DO JUDICIÁRIO Há 2 horas

Presidente do Tribunal de Justiça anuncia investimento milionário para construção de novos fóruns em Wenceslau Braz e Jaguariaíva
CLIMA DE COPA Há 3 horas

Trocas de figurinhas, nostalgia e diversão: colecionadores e crianças vivem manhã especial em Wenceslau Braz
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Governo do Paraná leva atendimento da Saúde da Mulher para Wenceslau Braz e Região
INVESTIGAÇÃO Há 3 horas

Professor de escola da região é preso por armazenar vídeos íntimos de alunas

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados