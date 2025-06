Frio de 3° negativos pode ter causado a morte de um homem na região

Redação - Folha Extra



JAGUARIAÍVA- Um homem foi encontrado morto em um terreno baldio situado ao município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A situação foi registrada na manhã desta quarta-feira (25) e a principal hipótese é de que a morte tenha sido causada pelo frio, já que a cidade registrou quase 3° negativos.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela Folha, o corpo da vítima foi encontrado por volta das 08h00 da manhã em um terreno baldio próximo ao Instituto Federal do Paraná, no bairro Portal do Sertão . A equipe da Polícia Civil esteve no local para atender a ocorrência sendo constatado que a vítima é um homem de 40 anos que estaria sem roupas. Segundo os investigadores, tanto a vítima quanto o local não apresentavam sinais de violência e a principal hipótese é de que a morte tenha sido causada pelo frio.

Conforme dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a madrugada da quarta-feira foi a mais fria do ano em diversas regiões do Paraná, incluindo os Campos Gerais. Em Jaguariaíva, por exemplo, a estação do Simepar registrou a temperatura de 2,7° negativos as sete horas da manhã, frio intenso que pode ter causado hipotermia na vítima.

Apesar da hipótese, o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa para realização de exames que devem apontar a real causa da morte.

O caso segue sendo investigado.