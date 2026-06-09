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Alunos aprendem sobre reciclagem com o programa Feira Verde em Jaguariaíva

Atividade integrou o projeto educativo “Guardiões da Reciclagem”, que busca ampliar o conhecimento dos alunos sobre a destinação correta dos resíduos recicláveis e a importância da preservação ambiental

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/06/2026 às 16h07
Alunos aprendem sobre reciclagem com o programa Feira Verde em Jaguariaíva
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Estudantes da turma de 5º Ano A Jornada Ampliada da Escola Municipal Antônio Fanchin participaram, nesta terça-feira (9), de uma atividade educativa voltada à conscientização ambiental por meio do Programa Feira Verde, desenvolvido pela Prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A ação ocorreu no ponto de troca da Vila Pinheiro, localizado próximo à unidade escolar.

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A atividade integrou o projeto educativo “Guardiões da Reciclagem”, que busca ampliar o conhecimento dos alunos sobre a destinação correta dos resíduos recicláveis e a importância da preservação ambiental. Antes da participação no programa, os estudantes assistiram a uma videoaula sobre reciclagem e acompanharam uma palestra ministrada por representantes do Programa Coleta Mais.

Após as atividades educativas, os alunos compartilharam as informações recebidas com seus familiares e participaram de uma mobilização para arrecadação de materiais recicláveis. O material coletado foi levado ao ponto de troca do Programa Feira Verde, onde os participantes puderam realizar a troca por frutas, verduras e legumes.

Desenvolvido pela Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Programa Feira Verde promove a destinação adequada de resíduos recicláveis ao mesmo tempo em que incentiva hábitos sustentáveis e o acesso a alimentos. A iniciativa também é utilizada como ferramenta de educação ambiental, aproximando crianças e famílias de práticas relacionadas à reciclagem e ao cuidado com o meio ambiente.

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Durante a atividade, os estudantes tiveram a oportunidade de acompanhar na prática o funcionamento do programa e observar o processo de troca dos materiais arrecadados. A experiência permitiu a aplicação dos conteúdos abordados nas ações educativas realizadas anteriormente em sala de aula.

A participação da turma da Escola Municipal Antônio Fanchin fez parte das ações de conscientização desenvolvidas no município e buscou estimular o envolvimento dos alunos em iniciativas relacionadas à sustentabilidade, à reciclagem e à cidadania por meio de atividades práticas ligadas à preservação ambiental.

Foto: Divulgação.
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