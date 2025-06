Norte Pioneiro registrou temperatura abaixo de 0° nesta quarta-feira

A madrugada da quarta-feira (25) registrou as temperaturas mais baixas do ano em diferentes regiões do Paraná com termômetros marcando até quase 8° abaixo de zero. Na região do Norte Pioneiro, também houve registro de temperaturas negativas em estações de monitoramento do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

De acordo com as informações divulgadas pelo Simepar, as temperaturas mais baixas foram registrada na cidade General Carneiro onde os termômetros chegaram a registrar 7,8° negativos durante a madrugada, a menor de 2025 em todo o estado, um milésimo a menos do que a menor temperatura já registrada pelo Simepar que foi de 7,9° negativos em 2021.

Enquanto muitos pensam que a região Sul do estado é a mais fria, a sensação térmica na região dos Campos Gerais foi de fazer bater os queixos durante a madrugada. Enquanto Curitiba registrou a temperatura de 1,9 graus negativos, em Jaguariaíva, por exemplo, o registro do Simepar foi de temperaturas de 2,7 graus negativos e sensação térmica de 6,3 graus negativos.

Já na região do Norte Pioneiro, as estações do Simepar apontam que a menor temperatura foi registrada em Cambará com 0,1 graus negativos as 07h00 desta quarta-feira. Já em Cornélio Procópio, os termômetros marcaram 2,4 graus.