Defesa Civil faz mapeamento de áreas de risco em Arapoti

Redação - Folha Extra
ARAPOTI - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Arapoti iniciou nesta quarta-feira (10) uma série de vistorias técnicas em áreas consideradas de risco no município. A ação faz parte do planejamento preventivo desenvolvido pela administração municipal para monitorar locais vulneráveis e preparar medidas de resposta diante da possibilidade de eventos climáticos extremos.
Durante os trabalhos, as equipes realizaram inspeções em encostas, margens de córregos e outros pontos previamente mapeados. Além da atualização das áreas já identificadas como vulneráveis, os técnicos também buscam localizar novos locais suscetíveis a problemas como alagamentos, erosões e deslizamentos de terra.
As visitas incluem orientações diretas aos moradores das regiões monitoradas. Equipes da Defesa Civil distribuíram materiais informativos contendo recomendações sobre prevenção, procedimentos de segurança e formas de atuação em situações de emergência. Os moradores também foram orientados a acompanhar os alertas meteorológicos e comunicados emitidos pelos órgãos de Defesa Civil.
Para ampliar o alcance das informações, a população pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas. O serviço está disponível por SMS, mediante o envio do CEP para o número 40199, e também por WhatsApp, através do número (41) 99508-9932, com a mensagem “Quero receber alertas”.
As ações fazem parte das estratégias adotadas pelo município diante da possibilidade de impactos relacionados ao fenômeno El Niño. Na semana passada, representantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil se reuniram com secretários municipais para discutir medidas preventivas e alinhar ações entre diferentes setores da administração pública.
Entre as medidas debatidas estão a intensificação dos serviços de limpeza urbana, o desassoreamento de córregos e cursos d’água e a atualização dos protocolos de resposta a desastres naturais. O planejamento também prevê a definição de procedimentos para atuação rápida em casos de enchentes, alagamentos e deslizamentos.
Uma nova reunião está prevista para o dia 12 de junho e contará com a participação do prefeito municipal. Durante o encontro, será apresentado um plano de trabalho contendo as ações programadas, os responsáveis por cada etapa e os prazos previstos para execução das medidas preventivas no município.