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Defesa Civil faz mapeamento de áreas de risco em Arapoti

Ação faz parte do planejamento preventivo desenvolvido pela administração municipal para monitorar locais vulneráveis e preparar medidas de resposta diante da possibilidade de eventos climáticos extremos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/06/2026 às 16h21
Defesa Civil faz mapeamento de áreas de risco em Arapoti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Arapoti iniciou nesta quarta-feira (10) uma série de vistorias técnicas em áreas consideradas de risco no município. A ação faz parte do planejamento preventivo desenvolvido pela administração municipal para monitorar locais vulneráveis e preparar medidas de resposta diante da possibilidade de eventos climáticos extremos.

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Durante os trabalhos, as equipes realizaram inspeções em encostas, margens de córregos e outros pontos previamente mapeados. Além da atualização das áreas já identificadas como vulneráveis, os técnicos também buscam localizar novos locais suscetíveis a problemas como alagamentos, erosões e deslizamentos de terra.

As visitas incluem orientações diretas aos moradores das regiões monitoradas. Equipes da Defesa Civil distribuíram materiais informativos contendo recomendações sobre prevenção, procedimentos de segurança e formas de atuação em situações de emergência. Os moradores também foram orientados a acompanhar os alertas meteorológicos e comunicados emitidos pelos órgãos de Defesa Civil.

Para ampliar o alcance das informações, a população pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas. O serviço está disponível por SMS, mediante o envio do CEP para o número 40199, e também por WhatsApp, através do número (41) 99508-9932, com a mensagem “Quero receber alertas”.

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As ações fazem parte das estratégias adotadas pelo município diante da possibilidade de impactos relacionados ao fenômeno El Niño. Na semana passada, representantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil se reuniram com secretários municipais para discutir medidas preventivas e alinhar ações entre diferentes setores da administração pública.

Entre as medidas debatidas estão a intensificação dos serviços de limpeza urbana, o desassoreamento de córregos e cursos d’água e a atualização dos protocolos de resposta a desastres naturais. O planejamento também prevê a definição de procedimentos para atuação rápida em casos de enchentes, alagamentos e deslizamentos.

Uma nova reunião está prevista para o dia 12 de junho e contará com a participação do prefeito municipal. Durante o encontro, será apresentado um plano de trabalho contendo as ações programadas, os responsáveis por cada etapa e os prazos previstos para execução das medidas preventivas no município.

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Foto: Divulgação.
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