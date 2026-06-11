Prefeitura de Jaboti anuncia início do recapeamento asfáltico no Bairro Maná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - A Prefeitura de Jaboti anunciou que deve iniciar nos próximos dias as obras de recapeamento asfáltico no Bairro Maná, uma das melhorias mais aguardadas pelos moradores da comunidade. A iniciativa faz parte dos investimentos da administração municipal em infraestrutura urbana e busca proporcionar mais segurança, conforto e qualidade de vida para a população.

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Segundo a prefeitura, as máquinas e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos já estão sendo mobilizados e a expectativa é que as obras comecem em breve. O recapeamento promete transformar a realidade das ruas do bairro, melhorando as condições de tráfego para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Além dos benefícios relacionados à mobilidade, a melhoria também deve contribuir para a valorização dos imóveis e para o desenvolvimento da região, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores.

Para garantir que os serviços sejam executados com eficiência e dentro do cronograma previsto, a administração municipal pede a colaboração da população durante o período das obras. A orientação é para que os moradores evitem depositar entulhos, galhos de árvores, materiais de construção ou qualquer outro tipo de objeto nas vias que receberão o recapeamento.

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De acordo com a prefeitura, manter as ruas livres é fundamental para facilitar o trabalho das equipes e evitar atrasos na execução dos serviços. A participação da comunidade será importante para que a obra avance com mais agilidade e qualidade.

A administração municipal reforçou que a colaboração dos moradores será essencial para o sucesso da intervenção e destacou que o recapeamento do Bairro Maná representa mais um passo nos esforços para melhorar a infraestrutura urbana de Jaboti.

A expectativa é de que, após a conclusão dos trabalhos, a comunidade passe a contar com ruas mais seguras, modernas e adequadas para o dia a dia da população.