Ratinho Junior recebe prefeito Gerson Nunes e vice Motta Ribeiro para assinatura de novo convênio de mais de R$ 4 milhões para Sengés

Nesta terça-feira, 1º de abril, o prefeito Gerson Nunes, acompanhado do vice-prefeito Motta Ribeiro, esteve no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para assinar o convênio de R$ 4,2 milhões destinado à pavimentação de ruas no distrito de Reianópolis. O evento também contou com a presença do governador Ratinho Junior, do vice-governador Darci Piana, do secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística), dos deputados estaduais Alexandre Curi e Ademar Traiano, e da superintendente Camila Mileke Scucato.

O convênio irá viabilizar a pavimentação das ruas do distrito de Reianópolis, localizado na divisa com o município de São José da Boa Vista, incluindo também a rua principal do bairro Turma 2. Além disso, o município já possui um convênio firmado e já licitado para a pavimentação do distrito do Ouro Verde, no valor de R$ 5.211.181,13.

"Este é um passo importante para o desenvolvimento de nossa cidade. A pavimentação dessas vias vai melhorar a mobilidade e a qualidade de vida para os moradores de Sengés. Agradeço a todos que apoiam nosso trabalho", afirmou o prefeito Gerson Nunes.

Durante o evento, o prefeito e o vice-prefeito também aproveitaram para conversar com os deputados, reforçando a colaboração entre as lideranças políticas em busca do crescimento da cidade. Outros projetos em andamento e futuras ações também foram discutidos, com foco na melhoria da infraestrutura do município.

Na última semana, Gerson, Motta e o secretário de Saúde Beto Preto anunciaram o investimento de R$ 12 milhões para a construção de uma maternidade em Sengés. Esse investimento visa melhorar o atendimento à população, oferecendo mais estrutura e qualidade nos serviços de saúde.

"Esse investimento na saúde é fundamental para a cidade de Sengés. A maternidade vai trazer um novo nível de atendimento e mais segurança para nossas famílias", comentou o prefeito.