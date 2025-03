Governo do Paraná e Prefeitura de Sengés anunciam nova maternidade com investimento de R$ 12 milhões

SENGÉS – Em uma tarde histórica para o município, o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Sengés anunciaram conjuntamente a construção da nova e tão aguardada maternidade da cidade. A obra contará com investimento total de R$ 12 milhões, sendo R$ 10 milhões destinados à construção da estrutura e R$ 2 milhões ao custeio de equipamentos hospitalares de ponta.

A nova unidade contará com 900 m² de área construída e será equipada com centro cirúrgico obstétrico, banco de leite, posto de enfermagem e sete leitos. Será a terceira maternidade de um total de dez que o Estado pretende implantar em diferentes regiões do Paraná, consolidando Sengés como referência em saúde materno-infantil nos Campos Gerais.

O anúncio foi feito durante cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal, que ficou completamente lotado. A solenidade reuniu autoridades estaduais e municipais, servidores da saúde, representantes da comunidade e a população sengeana, que acompanhou com entusiasmo o anúncio de mais esse avanço para a cidade.

Logo no início da solenidade, um momento de forte simbolismo emocionou o público: alunos da rede municipal de ensino receberam, das mãos das autoridades, os óculos do programa Pequenos Olhares, iniciativa da Prefeitura que já avaliou mais de 900 crianças e oferece exames oftalmológicos e óculos gratuitos a crianças com necessidade de correção visual. A ação reforçou o compromisso da gestão com a atenção integral à saúde, desde a infância.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, representando o Governo do Estado, enfatizou que o investimento é mais do que infraestrutura — é cuidado com as pessoas. “Quero falar com emoção e com o coração. Temos que lembrar que todos os nossos trabalhos são pelo desenvolvimento dos nossos municípios, para trazer cada vez mais bem-estar e qualidade de vida para todos. É com grande satisfação que anunciamos este grande investimento em Sengés.”

Além da maternidade, também foi confirmada a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Conjunto Habitacional Grêmio. A estrutura terá 300 m², com três consultórios médicos, sala de imunização, sala de aplicação de medicamentos e consultório odontológico, em um investimento de R$ 1 milhão.

Em seu discurso, o prefeito Gerson Nunes destacou o reconhecimento da cidade na área da saúde e agradeceu o apoio recebido por parte do Estado. “Sengés está na primeira colocação no ranking de qualidade de saúde da AMCG (municípios que compõem a região dos Campos Gerais do Paraná). Temos a melhor saúde dos Campos Gerais, e isso é fruto de muito trabalho. Agradeço à nossa guerreira população sengeana, aos amigos deputados, aos secretários aqui presentes e, de forma especial, à Secretaria Municipal de Saúde e toda a equipe pelo excelente trabalho à frente da pasta.”

Participaram da cerimônia nomes importantes do cenário político estadual, como o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi; o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da ALEP, deputado Ademar Traiano; e o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Todos destacaram o protagonismo de Sengés no atual cenário de desenvolvimento do Paraná.

“Sengés está no rol do desenvolvimento do Paraná, não apenas na saúde, mas em todas as áreas. E isso se deve à garra da administração do prefeito Gerson e do ex-prefeito Pezinho”, declarou Alexandre Curi.

“Me sinto em casa em Sengés. Não apenas pela grande parceria que tenho com o prefeito Gerson, mas porque vejo nesta cidade um grande polo de desenvolvimento que cresce com responsabilidade”, completou Traiano.

O vice-prefeito Motta Ribeiro também comemorou o anúncio e reforçou o papel da gestão municipal nas conquistas recentes: “A construção da maternidade é um marco para Sengés. Este investimento reflete nosso compromisso em oferecer serviços de saúde de qualidade para a nossa população.”

O evento contou ainda com a presença do juiz titular da Comarca de Sengés, Dr. Marcelo Quentin, e do presidente da Câmara Municipal, vereador Hillebrand de Boer (Brandão), que ressaltou a sintonia entre os poderes no município.

Também presente, o ex-prefeito Nelson Ferreira Ramos, o Pezinho, enalteceu a parceria com os parlamentares e secretários que continuam contribuindo com o município. “Este é um momento de grande alegria para todos nós. Agradeço o apoio dos deputados e secretários, parceiros de longa data, que sempre acreditaram no potencial de Sengés.”

O próximo passo é iniciar os procedimentos licitatórios para a definição da empresa construtora e fornecedora dos materiais, bem como equipamentos. O prazo que inclui todo o procedimento burocrático e de construção será em torne de um ano e meio.

Fotos: Divulgação PMS