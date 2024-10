Suspeitos de “benzerem” e assaltarem idoso em Wenceslau Braz não são os mesmos capturados em Ibaiti, conclui Polícia Civil

Na última terça-feira (08), três pessoas foram presas em Ibaiti sob suspeita de praticar furtos contra idosos na região, se passando por vendedores de remédios e benzedeiros. Entretanto, a Polícia Civil de Wenceslau Braz concluiu que os indivíduos capturados em Ibaiti não são os mesmos responsáveis pelo furto ocorrido na cidade, onde um idoso perdeu R$ 9 mil em um golpe semelhante.

Segundo a Polícia Militar (PM), o grupo de Ibaiti, composto por dois homens e uma mulher, foi detido por utilizar uma falsa promessa de benzimento para entrar nas residências e furtar suas vítimas. Um dos casos registrados aconteceu em Uraí, onde uma idosa teve R$ 2 mil levados sob o mesmo pretexto.

Apesar da similaridade entre os crimes, a investigação da Polícia Civil de Wenceslau Braz indicou que os suspeitos capturados em Ibaiti não são os autores do golpe que aconteceu em Wenceslau Braz. A investigação continua em andamento, com as autoridades empenhadas em identificar e localizar os verdadeiros responsáveis pelo furto de R$ 9 mil na cidade.

Relembre o caso em Wenceslau Braz

Na manhã de terça-feira (08), um idoso de Wenceslau Braz foi vítima de um golpe quando dois homens se apresentaram como vendedores de remédios e ofereceram realizar um benzimento em sua residência. Durante o "ritual", os criminosos pediram que a vítima entregasse uma quantia em dinheiro para ser "abençoada". Após enrolar o dinheiro em uma camiseta e alegar que o colocariam debaixo do colchão como parte do processo, os golpistas saíram da casa, levando R$ 9 mil. Apenas a camiseta foi deixada no local.

Apesar das investigações intensas, os verdadeiros autores desse crime ainda estão foragidos. A Polícia Civil segue com a apuração para identificar e prender os responsáveis.

