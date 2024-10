Golpistas “benzem” dinheiro e assaltam idoso em Wenceslau Braz

Na manhã desta terça-feira (08), um idoso, morador de Wenceslau Braz, foi vítima de um golpe, quando dois homens se apresentaram como vendedores de remédios e ofereceram realizar um benzimento em sua casa. O crime foi registrado por volta das 08h40, na Rua do Peixe, na Vila Velha. Os golpistas levaram cerca de R$ 9 mil do idoso.

Segundo relatos da própria vítima à agentes da Polícia Militar (PM) de Wenceslau Braz, os criminosos chegaram oferecendo remédios e sugeriram realizar um ritual de benzimento no lar e dinheiro do idoso. Durante o “benzimento”, os golpistas pediram ao senhor que entregasse o dinheiro para que o “abençoassem”.

Com o dinheiro em mãos, os golpistas simularam dar continuidade ao ritual e enrolaram o valor em uma camiseta, alegando que isso fazia parte do processo, e o colocaram debaixo de um colchão, dentro da residência.

Entretanto, após a saída dos homens, o idoso percebeu que o dinheiro havia sido levado, e apenas a camiseta estava debaixo da cama. As características dos suspeitos foram fornecidas pela vítima à Polícia Militar (PM), que, em conjunto com a Polícia Civil, iniciou as buscas pelos criminosos.

De acordo com os relatos de vizinhos, que capturaram o momento do golpe através de câmeras de segurança, os golpistas eram dois homens morenos, sendo que um deles vestia uma blusa branca com estampas floridas em azul e branco.

Além disso, testemunhas afirmaram que os golpistas estavam utilizando um VW Santana na cor chumbo, com bagageiro na parte de cima do veículo. Outra característica marcante, é um adesivo na parte de trás do veículo com a frase “Respeite o Velho”.

A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem buscando informações sobre o paradeiro dos suspeitos. Caso alguém tenha mais informações sobre os suspeitos ou avista o veículo utilizado no crime, entre em contato diretamente com a Polícia Militar de Wenceslau Braz, através do telefone (43) 3528-1266 ou com a Polícia Civil, através do telefone (43) 3528-2732. Há também o telefone (43) 99150-0190, exclusivo para denúncias do 2º Batalhão da Polícia Militar de Wenceslau Braz.

A reportagem da Folha seguirá acompanhando o caso e trará atualizações à medida que surgirem novas informações.