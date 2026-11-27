DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná voltou a ficar em alerta para a ocorrência de fortes tempestades nesta sexta-feira (27). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que indica grau de perigo, abrangendo 73 municípios paranaenses. O aviso prevê chuvas intensas, rajadas de vento de até 100 km/h e riscos de transtornos à população.

O alerta entrou em vigor às 9h40 e segue até as 23h59. Durante esse período, os municípios atingidos podem registrar chuvas de até 60 milímetros por hora, além de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as regiões Oeste e Sudoeste devem concentrar os maiores volumes de chuva nesta sexta-feira, com acumulados que podem ultrapassar os 50 milímetros.

Ao longo da tarde e da noite, as áreas de instabilidade devem avançar por outras regiões do Estado, favorecendo a formação de pancadas de chuva e temporais rápidos e isolados, especialmente no Noroeste.

Segundo a Climatempo, apesar da tendência de redução da intensidade das chuvas em algumas localidades, permanece o risco de temporais nas regiões Oeste e Norte do Paraná. Nas demais áreas, as precipitações devem ocorrer de maneira mais irregular.

Norte Pioneiro e Campos Gerais

Embora os municípios do Norte Pioneiro não estejam entre os 73 contemplados pelo alerta laranja, a previsão de avanço das instabilidades pelo Estado mantém a possibilidade de chuva em diferentes localidades ao longo desta sexta-feira.

As temperaturas também devem permanecer mais amenas em parte do território paranaense. Nos Campos Gerais, Centro-Sul e Região Metropolitana de Curitiba, as mínimas ficam abaixo dos 15°C. Já nas regiões Norte e Noroeste, as máximas podem chegar aos 29°C durante a tarde.

Confira os 73 municípios sob alerta de perigo

Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Campo Bonito, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbélia, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Diamante D'Oeste, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Espigão Alto do Iguaçu, Flor da Serra do Sul, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaraniaçu, Honório Serpa, Ibema, Itaipulândia, Itapejara d'Oeste, Lindoeste, Manfrinópolis, Mariópolis, Marmeleiro, Matelândia, Medianeira, Missal, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Ouro Verde do Oeste, Pato Branco, Pérola d'Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Ramilândia, Realeza, Renascença, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge d'Oeste, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina, Toledo, Três Barras do Paraná, Vera Cruz do Oeste, Verê e Vitorino.

Orientações à população

Diante da possibilidade de tempestades, o Inmet orienta que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Durante as instabilidades mais intensas, também é recomendado desligar aparelhos elétricos, desde que seja possível realizar o procedimento com segurança.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193. A população também pode acompanhar a atualização dos avisos meteorológicos por meio do site oficial do Inmet.