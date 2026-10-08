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Senador mais votado da história, Derrite defende Deltan antes de julgamento decisivo no TSE

Eleito senador pelo Paraná, ex-procurador da Lava Jato enfrenta disputa judicial sobre a validade da candidatura; Guilherme Derrite pede respeito ao resultado das urnas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
08/10/2026 às 10h40
Senador mais votado da história, Derrite defende Deltan antes de julgamento decisivo no TSE
“Democracia se faz respeitando a escolha do eleitor e não anulando-a por conveniência”, afirmou Derrite, que também defendeu que o TSE preserve a decisão das urnas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O senador eleito por São Paulo Guilherme Derrite (PP) manifestou apoio a Deltan Dallagnol (Novo), eleito para representar o Paraná no Senado Federal, em meio à disputa judicial que pode definir a validade de sua candidatura. O caso está previsto para análise do plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (8).

Em publicação nas redes sociais, Derrite pediu que a Justiça Eleitoral respeite o resultado das eleições de domingo (4), quando Dallagnol e Filipe Barros (PL) receberam votos suficientes para conquistar as duas vagas paranaenses no Senado.

“Democracia se faz respeitando a escolha do eleitor e não anulando-a por conveniência”, afirmou Derrite, que também defendeu que o TSE preserve a decisão das urnas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também se posicionou publicamente a favor da posse do ex-procurador da Operação Lava Jato.

Candidatura enfrenta disputa judicial

A situação de Dallagnol permanece indefinida devido a questionamentos sobre sua elegibilidade. Durante a campanha, o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso no TSE, determinou a suspensão de suas atividades eleitorais, decisão posteriormente mantida pelo plenário por cinco votos a dois.

No sábado (3), o relator proferiu nova decisão, indeferindo o registro da candidatura e determinando a anulação dos votos recebidos pelo candidato.

A medida, porém, foi suspensa na manhã de domingo (4) pelo presidente do TSE, Nunes Marques, permitindo que os votos fossem processados normalmente.

Com isso, Dallagnol aparece nos sistemas da Justiça Eleitoral com a situação de registro deferido com recurso, enquanto aguarda a análise definitiva do caso.

Cassação de 2023 está no centro da discussão

A controvérsia envolve a cassação do mandato de deputado federal de Dallagnol, determinada pelo TSE em maio de 2023.

Na ocasião, a Justiça Eleitoral entendeu que o ex-procurador deixou o Ministério Público Federal enquanto respondia a procedimentos internos, situação enquadrada nas restrições previstas pela Lei da Ficha Limpa.

A legislação estabelece hipóteses de inelegibilidade por oito anos para integrantes do Ministério Público que deixam o cargo durante determinadas investigações ou processos administrativos.

Por outro lado, a Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou favoravelmente à manutenção do registro da candidatura de Dallagnol, defendendo a rejeição do recurso que questiona sua participação na eleição.

O julgamento no plenário do TSE deverá definir os próximos desdobramentos jurídicos da candidatura e a validade dos votos recebidos pelo ex-procurador no Paraná.

Com informações de Metrópoles.

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