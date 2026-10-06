Ratinho Junior diz que fará transição com Moro da melhor forma possível

Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), afirmou que pretende conduzir o processo de transição de governo para o senador Sergio Moro (PL) “da melhor forma possível”. Moro foi eleito governador do Estado no primeiro turno das eleições, realizado no domingo (4), com 50,1% dos votos válidos.

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A declaração foi publicada por Ratinho Junior na manhã desta segunda-feira (5), em uma manifestação após o resultado das urnas. Segundo o governador, a equipe do atual governo estará à disposição para colaborar com a transição, que deverá ocorrer nos próximos meses até a posse do novo governador, marcada para 1º de janeiro de 2027.

“Da nossa parte, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a transição seja feita da melhor forma possível, com responsabilidade e pensando no melhor para a população paranaense”, afirmou Ratinho Junior na publicação.

O governador também informou que conversou com Moro após a confirmação do resultado eleitoral para desejar sucesso ao senador no comando do Paraná. Na mensagem, Ratinho Junior afirmou que a escolha feita pelos eleitores deve ser respeitada dentro do processo democrático.

“O povo do Paraná fez a sua escolha, e a grandeza da democracia também é respeitar a decisão soberana do voto”, escreveu.

Moro venceu a disputa pelo governo do Paraná com 3.127.911 votos, o equivalente a 50,1% dos votos válidos. O ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD), que recebeu o apoio de Ratinho Junior e foi apresentado como candidato à sucessão, terminou a eleição em segundo lugar, com 25,3%.

O resultado encerrou uma disputa marcada por críticas e trocas de acusações entre Moro e integrantes do grupo político ligado ao atual governador. Durante a campanha, Ratinho Junior fez críticas ao senador, enquanto Moro também se posicionou contra decisões e declarações do governo estadual.

Apesar do histórico de confronto político durante o período eleitoral, a manifestação após a eleição adotou tom conciliador. O processo de transição deverá definir o repasse de informações sobre a estrutura administrativa, programas, contratos, orçamento e demais áreas do governo estadual para a equipe que será indicada pelo governador eleito.