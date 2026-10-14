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Governador Ratinho Junior confirma apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

Governador do Paraná anunciou apoio ao senador do PL nas redes sociais após conversas com o candidato à Presidência e com Tarcísio de Freitas; direção nacional do PSD optou pela neutralidade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
14/10/2026 às 12h43
Governador Ratinho Junior confirma apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno
Foto: Diário do Sudoeste.

Redação - Marcelo Aguiar

ELEILÕES 2026 - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), confirmou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial de 2026, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito no sábado (10), por meio de uma publicação nas redes sociais, após conversas com o candidato do PL e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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Na mensagem, Ratinho Junior declarou: “Conversei com o Flávio Bolsonaro e com o governador Tarcísio. Vamos caminhar juntos pelo futuro do nosso Brasil!”. A manifestação oficializou o posicionamento do governador paranaense na disputa nacional, cuja votação está marcada para 25 de outubro.

A decisão ocorre em um momento de articulação política entre lideranças estaduais e nacionais para a segunda etapa da eleição. O apoio de Ratinho Junior representa um alinhamento individual do governador com a candidatura de Flávio Bolsonaro, já que a direção nacional do PSD decidiu manter neutralidade na disputa presidencial.

O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, anunciou que a sigla não apoiará oficialmente nenhum dos dois candidatos no segundo turno e liberou seus integrantes para escolherem seus próprios posicionamentos.

No Paraná, Ratinho Junior havia apoiado a candidatura de Sandro Alex (PSD) ao governo estadual. Entretanto, o deputado federal terminou a disputa em segundo lugar, atrás de Sergio Moro (PL), eleito governador ainda no primeiro turno.

Moro recebeu 50,10% dos votos válidos, enquanto Sandro Alex obteve 25,36%. O resultado marcou a vitória do candidato do PL e alterou o cenário político paranaense após a eleição estadual.

Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula registrou 45,16%, segundo os resultados divulgados após a votação de 4 de outubro.

Com o segundo turno marcado para 25 de outubro, os candidatos buscam ampliar suas alianças e conquistar o apoio de lideranças políticas regionais para a etapa decisiva da eleição presidencial.

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