Redação - Marcelo Aguiar

JOAQUIM TÁVORA - Uma briga envolvendo simpatizantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, registrada no dia 4 de outubro, data do segundo turno das eleições, na praça central de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, teve novos desdobramentos e terminou com disparos de arma de fogo na região. O caso envolve integrantes de duas famílias e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com as informações divulgadas pelo portal NP Diário, o primeiro confronto aconteceu durante o dia da votação e teria envolvido agressões físicas, socos, chutes e golpes de canivete. A ocorrência deixou pessoas feridas e provocou um desentendimento entre os envolvidos, que continuou nos dias seguintes.

Na quarta-feira (18), um novo episódio foi registrado na PR-151, já no município de Carlópolis. Conforme a publicação, um homem que conduzia uma caminhonete Volkswagen Amarok teria seguido um caminhoneiro que dirigia um veículo basculante e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra ele. Os tiros atingiram o caminhão e o rosto do motorista.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Após receber alta hospitalar, passou a se recuperar em um endereço não divulgado pela família, que teme novos episódios de violência.

Há, porém, versões diferentes sobre a dinâmica do ocorrido. Uma delas aponta que o motorista da Amarok teria perseguido e atirado contra o caminhoneiro. Outra versão sustenta que o condutor do caminhão teria tentado atingir o adversário com o próprio veículo antes de ser confrontado com a arma de fogo.

A caminhonete Amarok foi localizada com a mulher do homem apontado como autor dos disparos. Durante as diligências, uma arma de fogo e munições também foram apreendidas.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. O delegado Gilberto Giacoia Junior confirmou ao NP Diário que pretende ouvir, nesta quarta-feira (25), o homem acusado de tentar matar o caminhoneiro. Segundo ele, a investigação depende da oitiva dos envolvidos e da apuração das diferentes versões apresentadas.

O delegado afirmou que é necessário manter equilíbrio e responsabilidade na condução do caso e ressaltou que pretende ouvir todas as partes antes de comentar os fatos.

O caminhoneiro deverá passar por uma cirurgia nesta quinta-feira (26), em uma unidade de saúde cujo endereço não foi divulgado. O procedimento será realizado na região malar, conhecida como maçã do rosto, atingida por um dos disparos. A intervenção prevê a implantação de uma placa para reparar a fratura provocada pelo tiro, além da limpeza da região atingida pela pólvora.