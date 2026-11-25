O acidente foi registrado por volta das 05h38, nas proximidades da Rua Guido Biancardi. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Uma mulher identificada como Lidiane Fernanda da Silva Tavares, moradora de Barra do Jacaré, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (25), na rodovia PR-092, em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná. As informações são do Timburi Ouvintes.

O acidente foi registrado por volta das 05h38, nas proximidades da Rua Guido Biancardi, e envolveu uma motocicleta Honda Elite 125, de cor branca, e um caminhão Mercedes-Benz 1113, de cor azul, com placas do estado de São Paulo.

De acordo com as primeiras informações, os veículos colidiram frontalmente. O caminhão, que transportava uma carga de farinha de peixe, vinha do município de Fartura, no interior paulista.

O motorista do caminhão, de 58 anos, que trabalha há cerca de 40 anos nas estradas, teria tentado frear para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o impacto. Ele estava acompanhado do filho e ambos saíram ilesos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram mobilizadas para atender a ocorrência, mas a motociclista morreu ainda no local do acidente.

A Polícia Militar realizou a interdição dos dois sentidos da rodovia e preservou o local até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que assumiu o atendimento da ocorrência. Equipes da Polícia Civil também estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

As circunstâncias que provocaram a colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.