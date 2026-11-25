DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um morador de Jaguariaíva, de 54 anos, está desaparecido há cinco dias e familiares buscam por informações sobre seu paradeiro. Roque Ramos, conhecido como Coiote, foi visto pela última vez na manhã de sexta-feira (20), por volta das 06h, quando seguia para o trabalho. Desde então, a família não recebeu nenhuma informação sobre ele.

Morador do bairro Nossa Senhora de Fátima, Roque trabalha na Serraria do Pixoxó e costumava realizar diariamente o mesmo trajeto até o ponto onde embarcava no ônibus que o levava ao trabalho. No entanto, na sexta-feira, ele não chegou ao local de embarque.

Em entrevista à reportagem da Folha, a sobrinha de Roque, Clarice Ramos de Oliveira, que reside em Piraí do Sul, contou que o tio costumava sair de casa, passar pela região do Beira Rio e seguir até a Vila Pinheiro, onde comprava pão antes de embarcar no transporte.

Segundo Clarice, uma colega de trabalho relatou que Roque não estava no ponto de ônibus naquela manhã. Apesar de ter sido visto por volta das 06h, não há informações sobre o que aconteceu com ele depois disso.

A sobrinha contou ainda que esteve visitando o tio na última quarta-feira (18), dois dias antes do desaparecimento, e que não percebeu qualquer comportamento diferente. “Estava normal”, relatou.

Clarice também contou que um vizinho relatou ter conversado com Roque na noite de quinta-feira (19), véspera do desaparecimento. Na ocasião, o trabalhador teria comentado que iria trabalhar durante o feriado para compensar alguns dias em que precisou se ausentar do serviço devido a problemas de saúde.

Solteiro e sem filhos, Roque mora sozinho, não possui carro ou motocicleta e, segundo a família, levava uma vida reservada, mantendo uma rotina praticamente restrita ao trabalho e à sua residência.

Ainda conforme Clarice, a Polícia Civil trabalha na busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o trajeto percorrido pelo trabalhador na manhã em que desapareceu.

A família pede a colaboração da população para localizar Roque. Qualquer informação que possa ajudar a esclarecer seu paradeiro deve ser repassada à Polícia Civil de Jaguariaíva.