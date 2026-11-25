Theodora Manin Nakaya
Idade: 90 anos
Local do velório: Residência – Barro Preto - Quatiguá
Sepultamento: 25/11/2026 – 08h – Cemitério Municipal de Quatiguá
Fagner Eduardo
Idade: 0 ano
Local do velório: Capela Calógeras
Sepultamento: Cemitério de Calógeras
Neiva Aparecida Simão Bento
Idade: 59 anos
Local do velório: Capela Municipal de Arapoti
Sepultamento: Data e horário a ser marcado – Cemitério Municipal de Arapoti
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