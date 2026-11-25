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Sepultamento: Data e horário a ser marcado – Cemitério Municipal de Arapoti

Local do velório: Capela Municipal de Arapoti

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