Adolescente é encontrado morto em represa no Norte Pioneiro

Ele já estava sem vida quando foi encontrado. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Um adolescente de aproximadamente 17 anos foi encontrado morto dentro de uma represa em uma propriedade rural de Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná. O jovem, que morava em Bandeirantes, estava desaparecido desde quinta-feira (8) e foi localizado após buscas realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações do Timburi Ouvintes, familiares procuraram ajuda dos bombeiros após perceberem o desaparecimento do adolescente. Diante da situação, equipes de Bandeirantes foram mobilizadas para realizar buscas na região onde o jovem poderia estar.

Durante os trabalhos, os socorristas localizaram o adolescente dentro da represa. Ele já estava sem vida quando foi encontrado.

A vítima residia no Conjunto Mário Sérgio Messias, em Bandeirantes, município vizinho a Andirá. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o que teria levado o adolescente até a propriedade rural onde o corpo foi localizado.

Após a localização, as equipes aguardavam a chegada da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos de perícia e recolhimento do corpo.

As circunstâncias do desaparecimento e a causa da morte ainda são desconhecidas. A perícia deverá auxiliar no esclarecimento do caso.

Até a última atualização das informações, a identidade do adolescente não havia sido divulgada oficialmente.