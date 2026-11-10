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Prefeitura da região decreta situação de emergência após temporal do fim de semana

Fenômeno climático causou danos em residências, derrubou árvores e afetou estruturas da rede elétrica e da iluminação pública em Andirá

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
10/11/2026 às 10h31
Prefeitura da região decreta situação de emergência após temporal do fim de semana
Foto: Ilustrativa - Reprodução/TimburiFM

Redação - Marcelo Aguiar

ANDIRÁ - O município de Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, decretou situação de emergência após ser atingido por um forte vendaval acompanhado de tempestade, que provocou estragos em diferentes regiões da cidade. O fenômeno climático causou danos em residências, derrubou árvores e afetou estruturas da rede elétrica e da iluminação pública.

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A força dos ventos atingiu diversos pontos do município, deixando prejuízos materiais e provocando transtornos aos moradores. Entre as ocorrências registradas estão árvores derrubadas, danos em imóveis e problemas em postes e equipamentos utilizados no sistema de iluminação das vias públicas.

Diante da dimensão dos estragos, a Prefeitura de Andirá publicou, na segunda-feira (9), o Decreto nº 11.402/2026, que declara situação de emergência nas áreas afetadas por tempestade local e vendaval.

A medida permite que a administração municipal adote procedimentos administrativos específicos para atender às consequências do fenômeno climático. Com o reconhecimento da situação de emergência, o município pode organizar e intensificar as ações de resposta, além de direcionar esforços para os trabalhos de recuperação das áreas atingidas.

O decreto também estabelece um instrumento legal para que a prefeitura possa atuar diante dos danos provocados pelo temporal, considerando os impactos sobre a infraestrutura urbana e os prejuízos registrados em diferentes pontos da cidade.

A ocorrência mobiliza a atenção do poder público para a avaliação das estruturas danificadas, a remoção de árvores que possam oferecer riscos e a recuperação dos equipamentos públicos afetados. As condições de postes e da rede de iluminação também estão entre os pontos que demandam verificação após a passagem do vendaval.

Andirá está entre os municípios do Norte Pioneiro que enfrentaram os efeitos de eventos climáticos severos nos últimos dias, com registros de ventos fortes, tempestades e danos em estruturas urbanas.

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Andira - PR
Andira - PR

Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
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