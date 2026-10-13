Grave acidente entre três veículos interdita rodovia no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Um acidente envolvendo um caminhão-trator, um automóvel e uma van provocou a interdição total da BR-369 na manhã desta terça-feira (13), no km 28, entre os municípios de Andirá e Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada nas proximidades do antigo desvio do pedágio e deixou o trânsito completamente parado nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com as informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, o caminhão-trator transportava duas carretas quando a última delas tombou sobre a pista, provocando o bloqueio da rodovia. Um Volkswagen Gol acabou colidindo contra a carreta, enquanto uma van também se envolveu no acidente. As circunstâncias das colisões ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, por volta das 06h10, que o trecho estava totalmente interditado. Motoristas que trafegavam pela região, especialmente no sentido de Jacarezinho, precisaram interromper a viagem e aguardar a liberação da pista.

Apesar da gravidade da ocorrência e do envolvimento de três veículos, as primeiras informações indicam que não houve feridos graves. Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o número de pessoas envolvidas ou a existência de vítimas com ferimentos leves.

A ocorrência segue em andamento e ainda não há previsão confirmada para a liberação da rodovia. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção, evitem o trecho e busquem rotas alternativas seguras, quando possível.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.