Cachorro é resgatado de situação de maus-tratos em cidade da região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Um cachorro chamado Bob foi resgatado de uma residência em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, após ser encontrado em uma situação de maus-tratos. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, uma médica-veterinária e representantes do setor de Meio Ambiente do município. Diante das condições em que o animal se encontrava, as equipes decidiram retirá-lo do imóvel e encaminhá-lo para atendimento veterinário.

Segundo as informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, a ação contou com a participação da médica-veterinária Carla Barbieri e do diretor de Meio Ambiente, José Odair Bonacin, além de policiais militares. Durante o atendimento da ocorrência, foi registrado um boletim de ocorrência para documentar a situação encontrada.

Segundo as informações divulgadas pela equipe responsável, o imóvel já havia sido alvo de uma visita de orientação meses antes. Na ocasião, representantes do Meio Ambiente e a médica-veterinária estiveram no local para orientar os responsáveis sobre os cuidados necessários com o animal.

Entretanto, durante uma nova vistoria, os profissionais constataram que as condições em que Bob estava sendo mantido impediam sua permanência na residência. Diante da situação, foi determinada a retirada do cachorro para garantir sua segurança e permitir o início do tratamento.

Após o resgate, Bob foi encaminhado para atendimento veterinário e permanece internado, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre possíveis ferimentos ou o estado clínico do animal.

Conforme as informações repassadas pela equipe, depois da recuperação serão adotadas as providências cabíveis em relação ao caso, incluindo a definição sobre a destinação do cachorro.

A legislação brasileira prevê punições para quem pratica maus-tratos contra animais. No caso de cães e gatos, a Lei Federal nº 14.064/2020 estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda.

Abandonar animais, privá-los de alimentação e água, negar cuidados veterinários necessários ou mantê-los em condições que comprometam sua saúde e bem-estar são situações que podem configurar maus-tratos.

Casos suspeitos podem ser denunciados às autoridades policiais e aos órgãos municipais responsáveis pela proteção animal.