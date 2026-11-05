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Temporal arranca árvores pela raiz e deixa imóveis destelhados em Andirá

Forte tempestade acompanhada de ventos intensos atingiu o município entre a tarde e a noite de quarta-feira (4), causando danos em residências e estabelecimentos comerciais

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
05/11/2026 às 09h40
Temporal arranca árvores pela raiz e deixa imóveis destelhados em Andirá
Casa da Memória de Andirá destelhada. Fotos: Reprodução/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Uma forte tempestade acompanhada de ventos intensos provocou estragos no município de Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, durante a noite desta quarta-feira (4). A força do temporal causou o destelhamento de diversas residências e estabelecimentos, além de arrancar árvores pela raiz em diferentes pontos da cidade.

Segundo informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, os ventos atingiram a cidade com grande intensidade, provocando danos em imóveis e na vegetação. Entre os principais estragos relatados estão casas que tiveram parte de suas coberturas arrancadas e árvores derrubadas pela força das rajadas.

A tempestade chamou a atenção pela intensidade dos ventos, que atingiram o município em meio a um período de instabilidade atmosférica no Paraná. Os estragos registrados em Andirá reforçam a preocupação com a ocorrência de temporais na região, especialmente diante dos alertas meteorológicos emitidos para o estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 251 municípios paranaenses sob alerta laranja de perigo para tempestades nesta quinta-feira (5), incluindo cidades do Norte Pioneiro. O aviso prevê chuva intensa, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h, além de riscos de queda de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Apesar da intensidade do temporal em Andirá, ainda não há informações confirmadas sobre a velocidade dos ventos registrados na cidade. Também não foram divulgados balanços oficiais sobre o número de imóveis danificados ou a existência de pessoas feridas.

A Defesa Civil orienta que, durante tempestades, a população evite permanecer debaixo de árvores e próxima a estruturas que possam ser derrubadas pela força dos ventos. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Rodovia ficou completamente interditada. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes
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Andira - PR
Andira - PR

Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
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