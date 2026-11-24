DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Além de ser o primeiro estado da América do Sul reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Amigo da Pessoa Idosa, o Paraná também tem o maior número de municípios no Brasil integrantes da Rede Global para Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa. E mais cidades paranaenses estão se organizando para aderir à rede internacional que reconhece as localidades preparadas para a longevidade e o envelhecimento ativo da população.

Até maio deste ano, o Brasil contava com 73 cidades pertencentes à Rede Global, das quais 53 são paranaenses. Nesta terça-feira (24), o Governo do Estado confirmou a adesão de mais 40 municípios ao mecanismo internacional. Além disso, 140 receberam a certificação de Cidade Amiga da Pessoa Idosa, que prepara os municípios do Paraná para fazerem parte da rede coordenada pela OMS.

A entrega dos certificados ocorreu no Palácio Iguaçu, durante a abertura do IV Seminário Paraná Amigo da Pessoa Idosa, promovido pela Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi). O evento, que tem como tema “Políticas do Cuidado, Cooperação Internacional e Boas Práticas para o Envelhecimento”, acontece nesta terça e quarta-feira (24 e 25), em Curitiba, e reúne cerca de 400 participantes.

O vice-governador Darci Piana participou do evento e ressaltou a importância das políticas públicas voltadas à população idosa em um momento em que a pirâmide etária está prestes a se inverter no Estado. Segundo as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com mais de 60 anos de idade residindo no Paraná deve superar a proporção daquelas com menos de 15 anos já em 2027.

“Em dezembro, eu vou completar 85 anos de idade. Por isso, sei da importância de termos cidades preparadas para o envelhecimento da população, que é uma tendência que já pode ser observada no Paraná”, afirmou. “É extremamente importante que estejamos preparados para o cuidado com os idosos, dentro de uma dinâmica que envolve o Governo do Estado e todos os municípios paranaenses”.

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Mariana Neris, destacou as ações do Paraná voltadas ao cuidado com essa população. “Nós pudemos aprimorar e expandir os programas voltados a esse público, com um aumento de 1.000% no orçamento das políticas para a pessoa idosa do Paraná. O Governo do Estado assumiu o compromisso com envelhecimento ativo e saudável e pôde avançar na garantia de direitos dessa população”, salientou.

Ela destacou programas como o Bolsa Cuidador Familiar e o Viver Mais Paraná, que consiste na construção de condomínios residenciais exclusivos para idosos, onde os moradores também recebem atendimentos de saúde e assistência social, e as Cidades do Idoso, espaços construídos nos municípios para a prática de atividades físicas, integração social e cultural das pessoas idosas.

PARANÁ AMIGO DA PESSOA IDOSA

A diretora de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa da Semipi, Larissa Marsolik, explicou que as certificações foram conquistadas ao longo dos últimos três anos, após um trabalho de orientação realizado pela Semipi com os municípios.

“Estamos celebrando a grande adesão dos municípios ao programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, que prepara as cidades para o envelhecimento”, disse. “O programa é uma grande estratégia de preparação para a entrada na Rede Global, da qual o Estado já é afiliado, além de contar com o maior número de municípios que já fizeram a adesão no Brasil”, destaca ela.

Criado em 2024, o Paraná Amigo da Pessoa Idosa tem a finalidade de promover e proteger os direitos, a dignidade e o bem-estar da população idosa e de seus familiares, cuidadores e comunidade. Por meio do programa, o Governo do Estado firmou duas cooperações técnicas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de US$ 600 mil, para impulsionar políticas públicas voltadas à população idosa.

A diretora explicou que, para fazer parte do programa estadual, os municípios precisam elaborar um diagnóstico, ouvindo a população idosa, e promover um reordenamento no planejamento público para que a cidade se torne mais acessível para todas as idades. “Não se trata de uma política social isolada. A pauta da pessoa idosa passa por todas as áreas, que precisam estar organizadas para um estado mais longevo, que demanda um novo panorama de planejamento público”, afirmou.

“Estamos passando por uma mudança demográfica que torna necessário organizar a infraestrutura urbana dos municípios em aspectos que envolvem mobilidade e acessibilidade, mas também promovam a inclusão, educação, saúde e melhorias em todas as áreas”, ressaltou Larissa. “É preciso que as pessoas idosas estejam inseridas na cidade e utilizem os serviços públicos de maneira adequada às suas necessidades”.

SEMINÁRIO

O IV Seminário Paraná Amigo da Pessoa Idosa segue até esta quarta-feira (25), com palestra sobre a Política Nacional de Cuidados, mesas temáticas, apresentações culturais e espaços para troca de experiências sobre o fortalecimento das políticas voltadas ao envelhecimento ativo e saudável.