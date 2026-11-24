DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Um homem de 22 anos foi preso poucas horas depois de ter furtado uma moto no centro de Tomazina, no Norte Pioneiro, nesta segunda-feira (23). Além da prisão, um adolescente de 17 anos foi apreendido por envolvimento na ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, o furto aconteceu nas proximidades da Biblioteca Municipal. Conforme a delegada Alice de Sá Oliveira, a vítima estacionou a motocicleta e se afastou por aproximadamente dez minutos, deixando a chave na ignição. Ao retornar, percebeu que o veículo havia sido levado.

Após ser acionada, a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações e localizou um dos suspeitos, que circulava pelo município em outra motocicleta. Durante a abordagem, o homem confessou participação no crime, revelou onde o veículo furtado estava escondido e indicou o envolvimento do adolescente.

Com as informações, os policiais recuperaram a motocicleta e localizaram o menor de idade. A ação foi concluída em menos de três horas após o registro do crime.

O homem foi preso em flagrante, enquanto o adolescente foi apreendido. A motocicleta utilizada na prática do furto também foi recolhida pela equipe policial.