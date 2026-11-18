O homem foi localizado, abordado e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Ponta Grossa para os procedimentos cabíveis. Foto: Reprodução/BNT Online

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma ocorrência de violência doméstica terminou de maneira inusitada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Um homem de 36 anos, suspeito de ameaçar a esposa, tentou fugir da Guarda Civil Municipal (GCM) e acabou sendo encontrado deitado em uma estrutura dentro de um cemitério, aparentemente fingindo estar morto para escapar da abordagem.

O caso aconteceu no bairro Jardim Carvalho, após uma mulher de 32 anos acionar a Guarda Municipal para denunciar o comportamento do marido. Segundo as informações repassadas aos agentes, o homem teria chegado embriagado à residência do casal, iniciado uma discussão, ameaçado a esposa e quebrado o aparelho celular dela.

Diante da denúncia, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi deslocada até a Rua Amantino Antunes para atender à ocorrência. Ao perceber a aproximação da viatura, porém, o suspeito deixou o imóvel e fugiu em direção ao Cemitério São João, localizado na mesma região.

Os guardas iniciaram buscas pelo interior do cemitério e encontraram o homem deitado em uma estrutura apontada inicialmente como uma capela. A posição em que ele estava chamou a atenção dos agentes, já que a suspeita é de que estivesse tentando se passar por morto para não ser identificado.

A tentativa de despistar a equipe não funcionou. O homem foi localizado, abordado e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Ponta Grossa para os procedimentos cabíveis.

A ocorrência foi registrada no contexto de violência doméstica, envolvendo denúncias de ameaças contra a mulher e danos ao aparelho celular da vítima.

Até a divulgação das informações, não havia confirmação sobre possíveis ferimentos na mulher nem detalhes sobre a situação jurídica do suspeito após o encaminhamento à delegacia. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações de BNT Online.