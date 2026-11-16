Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - O Lar dos Idosos de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu R$ 50 mil em recursos de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD). O dinheiro foi utilizado na compra de equipamentos e materiais para melhorar a estrutura da instituição e ampliar as condições de atendimento aos idosos acolhidos no município.

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Entre os itens adquiridos estão cadeiras de rodas para banho, freezer, geladeira e filtro de água, além de outros equipamentos necessários para o funcionamento da entidade. As aquisições buscam atender demandas da rotina da instituição, contribuindo para oferecer mais conforto, segurança e melhores condições de cuidado aos moradores.

O Lar dos Idosos é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) sem fins lucrativos, que atua no acolhimento de pessoas idosas em Wenceslau Braz. O trabalho desenvolvido pela entidade envolve cuidados diários, alimentação, higiene, acompanhamento e assistência aos residentes, além da manutenção de uma estrutura adequada para atender às necessidades dos acolhidos.

A destinação dos R$ 50 mil ocorreu por meio de emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual Cobra Repórter. O recurso foi direcionado à instituição para atender necessidades relacionadas à infraestrutura e à aquisição de materiais utilizados nas atividades cotidianas.

Ao comentar o repasse, o parlamentar destacou a importância de apoiar entidades que prestam atendimento à população idosa. Segundo ele, os recursos destinados ao Lar dos Idosos contribuem para melhorar as condições de funcionamento e proporcionar mais qualidade no atendimento.

“Fico muito feliz em poder colaborar com o Lar dos Idosos de Wenceslau Braz. Esse recurso ajuda a melhorar a estrutura da instituição e oferece melhores condições de atendimento, conforto e cuidado aos idosos. Nosso compromisso é apoiar entidades que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou Cobra Repórter.

A aquisição dos equipamentos permite à instituição renovar parte dos materiais utilizados no atendimento diário, incluindo itens destinados à higiene, conservação de alimentos e fornecimento de água aos idosos residentes.