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PM recupera energéticos saqueados de carreta e dois vão parar na delegacia em Wenceslau Braz

Produtos foram encontrados durante abordagem na Vila União; um dos envolvidos teria confessado a retirada de parte da carga e a compra de outros fardos por R$ 150

Por: Da Redação Fonte: Redação - Folha Extra
16/11/2026 às 09h57
PM recupera energéticos saqueados de carreta e dois vão parar na delegacia em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação Polícia Militar

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Polícia Militar recuperou dezenas de unidades de energéticos furtados de uma carga de caminhão que tombou na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. Dois homens foram encaminhados à delegacia na tarde de quinta-feira (13), após uma abordagem realizada no bairro Vila União, que resultou na localização dos produtos.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 13h50, na Rua Nova York. Durante patrulhamento, os policiais avistaram dois homens próximos a um Chevrolet Celta branco e um Volkswagen Jetta preto. Ao deixar o local, o motorista do Celta passou pela viatura sem utilizar o cinto de segurança, situação que motivou a abordagem.

Durante a fiscalização, os militares perceberam o nervosismo do condutor e visualizaram diversas garrafas de energético da marca Bally no interior do veículo. Os produtos apresentavam características semelhantes às mercadorias furtadas de um caminhão que havia tombado na PR-092 no dia 4 de novembro.

Na busca pessoal, os policiais também encontraram um dichavador e um cigarro de maconha parcialmente consumido.

Questionado sobre a procedência dos produtos, o motorista teria confessado que retirou 40 garrafas da carga acidentada, das quais parte já havia sido comercializada. Ele também relatou ter acabado de comprar outros 22 fardos de energético por R$ 150 do motorista do Volkswagen Jetta, mesmo sabendo que os produtos eram provenientes de furto.

Diante das informações, os policiais realizaram a abordagem do segundo envolvido. Ao todo, foram recuperadas 34 garrafas e 22 fardos de energético, além da apreensão do entorpecente encontrado durante a revista.

Os dois homens passaram por exame de lesão corporal no Hospital Municipal e, posteriormente, foram encaminhados à Polícia Civil, juntamente com os produtos recuperados e o material apreendido, para os procedimentos de polícia judiciária.

Foto: Divulgação
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