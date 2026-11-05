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Prefeitura investe em melhorias no hospital de Jaboti

Hospital e Maternidade Jaime Canet recebeu melhorias em quartos, lavanderia, cozinha e equipamentos; novas intervenções estão previstas para 2027

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/11/2026 às 17h00
Prefeitura investe em melhorias no hospital de Jaboti
Foto: Reprodução/GoogleMaps.

Redação - Marcelo Aguiar

JABOTI - O Hospital e Maternidade Jaime Canet, em Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná, está passando por um processo de reformas e modernização da estrutura física e dos equipamentos. As intervenções incluem melhorias em diferentes setores da unidade, adequações de segurança e instalação de novos equipamentos para atender às necessidades dos profissionais e pacientes.

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Entre os serviços já realizados estão a instalação de revestimentos nas paredes dos banheiros das enfermarias e a reforma da lavanderia, que recebeu novo piso, pintura e portas de vidro temperado. O setor também passou a contar com novas máquinas de lavar e secar.

Na estrutura de atendimento, foram instalados aparelhos de ar-condicionado em mais quatro quartos. O hospital também recebeu iluminação de emergência, conforme as exigências do Corpo de Bombeiros, e uma coifa industrial na cozinha.

Outra intervenção ocorreu na central de esterilização de materiais, que recebeu uma bancada de mármore para melhorar as condições de trabalho e os procedimentos realizados no setor.

A unidade também mantém as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos hospitalares, com emissão de laudos técnicos por uma empresa especializada. Segundo as informações divulgadas pela administração municipal, os equipamentos estão com as revisões e verificações em dia.

Além das melhorias concluídas, o hospital está em processo de implantação de um sistema de prontuário eletrônico. A ferramenta deverá permitir a digitalização dos registros dos pacientes e dos procedimentos realizados na unidade.

O planejamento da Prefeitura também prevê novas intervenções para 2027. Entre elas estão a instalação de um portão de acesso à garagem dos veículos da saúde, construção de cobertura e instalação de portão para o gerador, além da ampliação e instalação de portão na estrutura do sistema de oxigênio.

O cronograma inclui ainda a reforma das calçadas, construção de uma cobertura nos acessos da lavanderia, reforma dos toldos e instalação de persianas.

As intervenções fazem parte do programa de manutenção e modernização do Hospital e Maternidade Jaime Canet, que concentra os atendimentos hospitalares do município de Jaboti.

Foto: Divulgação/PMJ
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