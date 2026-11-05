Jaguariaíva vai receber Carreta da Inovação no fim do mês

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, receberá entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro a Carreta da Inovação, iniciativa da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA). A estrutura será instalada na Praça Getúlio Vargas, em frente à agência da Caixa Econômica Federal, e contará com atividades voltadas à tecnologia, ciência, empreendedorismo e prestação de serviços à população.

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A programação prevê oficinas, cursos, jogos digitais, experiências com realidade virtual e demonstrações de impressão 3D. As atividades têm como proposta aproximar os moradores de ferramentas tecnológicas e apresentar possibilidades de aprendizado e inovação em diferentes áreas.

Além das atrações relacionadas à tecnologia, a iniciativa contará com a participação da Prefeitura de Jaguariaíva, que oferecerá serviços e orientações em diferentes setores da administração municipal.

Entre os atendimentos previstos estão serviços de saúde, divulgação de vagas de emprego, informações turísticas e orientações sobre o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e a Nota Município. Também estão programadas ações de conscientização ambiental, palestras e cadastramentos.

A presença da Carreta da Inovação no município integra uma iniciativa do Governo do Paraná para levar atividades de ciência, tecnologia e empreendedorismo a diferentes cidades do Estado. A estrutura itinerante funciona como um espaço de demonstração e acesso a recursos tecnológicos, permitindo que pessoas de diferentes idades conheçam equipamentos e participem de experiências interativas.

Em Jaguariaíva, a programação ficará concentrada na Praça Getúlio Vargas durante cinco dias, com atividades de inovação e atendimentos municipais. A expectativa é receber moradores interessados em conhecer as ferramentas tecnológicas apresentadas e acessar os serviços disponibilizados durante a passagem da carreta pelo município.

A visitação poderá ser realizada entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, no espaço instalado em frente à Caixa Econômica Federal.