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Colisão frontal deixa dois mortos em Jaboti; vítimas eram de Japira

Vítimas, de 50 e 29 anos, estavam em um triciclo e morreram no local após acidente na PR-272; motorista da Fiat Strada não ficou ferido

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
02/10/2026 às 14h53
Colisão frontal deixa dois mortos em Jaboti; vítimas eram de Japira
As vítimas, de 50 e 29 anos, estavam em um triciclo que bateu de frente com uma Fiat Strada. Foto: PRE

Dois moradores de Japira morreram em uma grave colisão frontal registrada na noite desta quinta-feira (1º), na PR-272, em Jaboti, no Norte Pioneiro. As vítimas, de 50 e 29 anos, estavam em um triciclo que bateu de frente com uma Fiat Strada. A informação de que os dois eram moradores de Japira foi apurada pela reportagem da Folha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 23h40, na altura do km 75,1, no trecho entre Jaboti e Japira.

O triciclo era conduzido por um homem de 50 anos e tinha como passageiro outro homem, de 29. Com a violência da colisão, os dois não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

Conforme o relato do motorista da Fiat Strada à PRE, os veículos trafegavam em sentidos opostos pela rodovia. O triciclo seguia de Jaboti para Japira, enquanto a Strada fazia o trajeto contrário, de Japira para Jaboti.

Ao chegarem ao km 75,1, os veículos se envolveram na colisão frontal. As circunstâncias que levaram à batida ainda deverão ser esclarecidas.

Informações encaminhadas à reportagem da Folha apontam que os dois ocupantes do triciclo haviam saído durante o dia em direção a Pinhalão e estavam retornando para Japira quando aconteceu o acidente.

Segundo o relatório da PRE, o homem de 50 anos que conduzia o triciclo não possuía habilitação. A Fiat Strada, registrada em Arapoti, era conduzida por um homem de 56 anos. Ele não sofreu ferimentos.

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L, não indicando presença de álcool. O boletim da Polícia Rodoviária aponta ainda que o tempo estava nublado no momento da ocorrência. O acidente mobilizou as equipes durante a madrugada. O atendimento foi encerrado por volta das 5h30 desta sexta-feira (2).

As causas e demais circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.

A reportagem tenta identificar as vítimas.

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