Ambulância do SAMU sai da pista e cai em canaleta na PR151

Redação - Marcelo Aguiar

CASTRO - Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (05). O veículo saiu da pista e caiu em uma canaleta da rodoviaPR151 no trecho que passa pelo município de Castro, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 03h45 e envolveu uma ambulância do SAMU modelo Renault Master.

Conforme os dados colhidos no local, o veículo seguia pela rodovia no sentido Castro a Piraí do Sul quando, na altura do km 272, o motorista perdeu o controle da direção e a ambulância saiu da pista caindo em uma canaleta de águas pluviais.

Apesar do susto, felizmente o motorista não ficou ferido. Ele dispensou atendimento médico e foi liberado no local. Não havia pacientes no veículo no momento do acidente.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.