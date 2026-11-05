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Ensaio fotográfico valoriza idosos atendidos pelo CRAS em Arapoti

Iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social registrou histórias e momentos de participantes do CRAS Funcionários, com foco na valorização da pessoa idosa

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/11/2026 às 17h03
Ensaio fotográfico valoriza idosos atendidos pelo CRAS em Arapoti
Foto: Divulgação

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, promoveu um ensaio fotográfico com idosos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Funcionários. A iniciativa, realizada por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, teve como objetivo valorizar a trajetória dos participantes e registrar momentos de alegria, afeto e convivência.

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Durante a atividade, os idosos participaram de sessões fotográficas que buscaram destacar suas expressões, histórias de vida e experiências acumuladas ao longo dos anos. Os registros foram preparados para eternizar momentos especiais e proporcionar aos participantes a oportunidade de guardar lembranças dessa fase da vida.

A iniciativa também chama a atenção para a relação de diferentes gerações com a fotografia. Para muitos dos participantes, a infância e a juventude foram períodos em que o acesso a câmeras e registros fotográficos era limitado. Por isso, ter retratos produzidos especialmente para a ocasião representa uma oportunidade de construir novas memórias por meio de imagens.

Além do registro fotográfico, a ação proporcionou momentos de interação e valorização pessoal, destacando a importância de reconhecer a participação dos idosos na construção da comunidade e preservar suas histórias.

O trabalho foi desenvolvido com o público acompanhado pelo CRAS Funcionários, unidade que integra a rede municipal de assistência social e atende famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo serviços de acompanhamento e convivência.

A atividade faz parte das ações voltadas à valorização da pessoa idosa e ao fortalecimento dos vínculos sociais, utilizando a fotografia como instrumento de expressão, reconhecimento e preservação de histórias pessoais.

Os registros também permitem que os participantes compartilhem com familiares e pessoas próximas imagens que representam suas trajetórias, experiências e momentos vividos ao longo da vida.

 

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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