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Jaboti promove curso para capacitar trabalhadores do campo no uso de drones

Capacitação realizada em parceria com o SENAR abordou operação, segurança e aplicação da tecnologia nas atividades agropecuárias

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
08/10/2026 às 14h23
Jaboti promove curso para capacitar trabalhadores do campo no uso de drones
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar 

JABOTI - A Prefeitura de Jaboti, no Norte Pioneiro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, promoveu um curso de capacitação para operação de drones voltado ao setor agropecuário. A formação foi realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e teve atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso da tecnologia no campo.

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Durante o curso, os participantes receberam orientações sobre a operação dos equipamentos, procedimentos de segurança e possibilidades de utilização dos drones em atividades ligadas à produção rural. A capacitação também abordou aspectos relacionados ao uso adequado da tecnologia, buscando ampliar o conhecimento dos participantes sobre os recursos disponíveis.

Os drones vêm sendo utilizados em diferentes atividades do setor agropecuário, com aplicações que podem auxiliar no acompanhamento de áreas rurais e na obtenção de informações para o planejamento das atividades. O curso realizado em Jaboti apresentou aos participantes conceitos e práticas relacionados à utilização desses equipamentos.

A capacitação faz parte das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura para oferecer formação aos produtores e trabalhadores do município. A parceria com o SENAR possibilitou a realização das atividades de treinamento e o acesso a conteúdos específicos sobre a operação de drones.

De acordo com a administração municipal, a iniciativa está inserida nas ações de qualificação e incentivo à adoção de novas tecnologias no setor rural. O treinamento também busca ampliar as possibilidades de utilização de ferramentas tecnológicas nas propriedades e nas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores do campo.

A utilização de drones na agricultura tem ganhado espaço à medida que novas ferramentas são incorporadas às atividades rurais. Os equipamentos podem ser empregados em diferentes etapas do trabalho, dependendo das características da propriedade, da finalidade do uso e da capacitação dos operadores.

Em Jaboti, o curso reuniu conteúdos teóricos e atividades práticas para apresentar aos participantes os principais procedimentos relacionados ao funcionamento, à segurança e à utilização dos drones no contexto agropecuário.

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