Colombianos são presos após ameaçarem comerciante por dívida de R$ 17 mil no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

NOVA FÁTIMA - Dois homens de nacionalidade colombiana foram presos na tarde desta segunda-feira (08) após serem acusados de ameaçar um comerciante durante a cobrança de uma dívida em Nova Fátima, no Norte Pioneiro. O caso levantou suspeitas de agiotagem e extorsão.

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A ocorrência foi registrada na Avenida Quatorze de Dezembro, onde a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de extorsão. No local, um comerciante de 53 anos relatou que havia contraído empréstimos informais com os suspeitos há cerca de quatro meses.

Segundo a vítima, os homens ofereciam dinheiro a comerciantes da região cobrando juros de 20% ao mês, com pagamentos diários e mensais. Inicialmente, ele teria emprestado R$ 6 mil. Posteriormente, realizou um novo empréstimo de R$ 7 mil, mas acabou enfrentando dificuldades para quitar os valores.

De acordo com o relato, a dívida venceu no último dia 7 de junho e já havia alcançado R$ 17,1 mil. O comerciante afirmou que chegou a oferecer um veículo como forma de pagamento, mas a proposta foi recusada pelos credores.

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Ainda conforme a denúncia, os suspeitos passaram a comparecer diariamente ao estabelecimento para cobrar a dívida. Nesta segunda-feira, eles teriam ido novamente ao comércio e ameaçado agredir a vítima caso o pagamento não fosse realizado.

Após receber as informações, os policiais localizaram e abordaram os dois homens. Durante a abordagem, ambos confirmaram que moram em Londrina e que realizam empréstimos para comerciantes da região. Eles também admitiram cobrar juros de 20% ao mês e disseram que estavam no local para receber uma dívida.

Diante da situação, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso e pela apuração dos possíveis crimes de agiotagem, extorsão e ameaça.