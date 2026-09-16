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Ladrão usa chave escondida e furta R$ 16 mil de idosa no Norte Pioneiro

Autor foi direto ao local onde o dinheiro estava guardado, sem revirar a casa, e ainda devolveu a chave ao esconderijo; vítima disse ter um suspeito. Caso aconteceu em Nova América da Colina

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2026 às 11h11
Ladrão usa chave escondida e furta R$ 16 mil de idosa no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

NOVA AMÉRICA DA COLINA - Uma idosa de 78 anos teve R$ 16 mil em dinheiro furtados de dentro de casa depois que o autor encontrou uma chave que ela costumava deixar escondida do lado de fora da residência. O caso aconteceu em Nova América da Colina, no Norte Pioneiro, e foi comunicado à Polícia Militar na tarde desta terça-feira (15).

A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, após a vítima procurar a unidade da Polícia Militar. Ela contou que alguém havia entrado em sua residência, localizada na Avenida Paranapanema, e levado os R$ 16 mil que estavam guardados no imóvel.

Segundo o relato feito aos policiais, a idosa tinha o hábito de deixar a chave da casa em um local específico quando saía. O autor teria encontrado a chave, aberto a porta e entrado na residência sem precisar arrombar o imóvel.

Um detalhe chamou a atenção no caso. Conforme a PM, a casa não foi revirada. O responsável pelo furto teria ido diretamente ao local onde os R$ 16 mil estavam guardados, pegado o dinheiro e deixado a residência.

Antes de ir embora, o autor ainda teria colocado a chave novamente no mesmo esconderijo onde a encontrou.

A forma como o crime aconteceu levou a vítima a dizer aos policiais que suspeita de quem possa ter cometido o furto. Apesar disso, a idosa preferiu não informar a identidade da pessoa à equipe policial no momento do registro da ocorrência.

A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado como furto qualificado e deverá ser apurado pelas autoridades para identificar o responsável pelo crime e esclarecer como ele tinha conhecimento da localização da chave e do dinheiro.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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